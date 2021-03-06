У США пояснили підґрунтя для санкцій проти Коломойського
Сполучені Штати Америки 5 березня ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. У Державному департаменті пояснюють: Штати мають достовірну інформацію про причетність олігарха до значної корупції.
Джерело:Укрінформ
Як розповів речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу, до зловживань Ігор Коломойський вдався, коли був очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
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Інформацію про зловживання бізнесмена зібрали з різних джерел. Численні ЗМІ інформували про корупційну діяльність Коломойського, що зокрема стало предметом розслідування українського уряду,
– розповів Нед Прайс.
Крім того, речник підкреслив, що Держдеп також зважає й на нинішні зусилля олігарха, спрямовані на підрив демократичних процесів та інституцій, що становить серйозну загрозу для майбутнього України.
"Санкції проти Коломойського є потужним сигналом, що Сполучені Штати підтримують усіх українців, зусилля яких сприяють просуванню реформ", – резюмував речник Держдепу.
Коротко про санкції проти Коломойського:
- Насправді вони не стали якоюсь несподіванкою і все давно до цього йшло. Першим тривожним дзвіночком був арешт майна в США, яке належало компаніям Ігоря Коломойського.
- Після зміни влади в Штатах нова адміністрація не стала довго чекати й 5 березня 2021 року ввела санкції проти олігарха. Зокрема йому з сім'єю заборонили в'їзд у США.
Що передбачають санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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