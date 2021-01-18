Чому США наклали санкції на Дубінського: основні підстави
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського нардепа Олександра Дубінського. На це були певні причини. Зокрема те, що він нібито просував дезінформацію щодо Джозефа Байдена, а також намагається зруйнувати співпрацю України з міжнародними партнерами.
Юристка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк назвала основні підстави для санкцій проти Дубінського. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.
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Дезінформація проти Байдена
За словами Каленюк, Дубінський активно допомагав Андрію Деркачу просувати дезінформацію та наратив проти тоді ще одного з кандидатів у президенти США Джо Байдена.
Вони робили разом пресконференцію, де публікували чергові так звані викриття, які насправді є просто змонтованим з різних кусочків відео,
– запевнила Каленюк.
Окрім цього, Дубінський нардепом підписував листи конгресменам та сенаторам разом з Андрієм Деркачем, у яких мовилось про критику та неправдиву інформацію щодо Байдена.
"Про ці листи в Америці почали говорити ще влітку. Вони стали так званим тригером перших санкцій проти Деркача", – розповіла юристка.
Каленюк запевнила, що Дубінський використовував свої повноваження для того, щоб втягнути Україну у вибори президента США.
Це ключова підстава для внесення у санкційний список, але не єдина,
– зауважила Каленюк.
Втручання у співпрацю з МВФ та ЄС
"Ми описали також (у заяві до Мінфіну – 24 канал), що Дубінський загалом зловживає своїми повноваженнями, щоб просувати прокремлівські і проколомойські наративи", – наголосила Каленюк.
Юристка додала, що Дубінський реєструє законопроєкти, які націлюються на незалежність Національного антикорупційного бюро.
Він системно ініціює законопроєкти, які атакують основи співпраці України з Заходом,
– сказала Каленюк.
Вона наголосила, що умови Дубінський системно атакував умови співпраці України з МВФ та ЄС.
США наклали санкції на Дубінського: коротко
- 11 січня Мінфін країни вніс Дубінського до санкційного списку.
- Також у списку є колишній прокурор Костянтин Кулик і екснардеп-утікач Олександр Онищенко. Загалом – 7 осіб і 4 інформаційні ресурси.
- Усіх звинувачують у тому, що втручались в американські вибори. Зокрема, мовиться про причетність до народного обранця Андрія Деркача.
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