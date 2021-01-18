Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського нардепа Олександра Дубінського. На це були певні причини. Зокрема те, що він нібито просував дезінформацію щодо Джозефа Байдена, а також намагається зруйнувати співпрацю України з міжнародними партнерами.

Юристка "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк назвала основні підстави для санкцій проти Дубінського. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Дезінформація проти Байдена

За словами Каленюк, Дубінський активно допомагав Андрію Деркачу просувати дезінформацію та наратив проти тоді ще одного з кандидатів у президенти США Джо Байдена.

Вони робили разом пресконференцію, де публікували чергові так звані викриття, які насправді є просто змонтованим з різних кусочків відео,

– запевнила Каленюк.

Окрім цього, Дубінський нардепом підписував листи конгресменам та сенаторам разом з Андрієм Деркачем, у яких мовилось про критику та неправдиву інформацію щодо Байдена.

"Про ці листи в Америці почали говорити ще влітку. Вони стали так званим тригером перших санкцій проти Деркача", – розповіла юристка.

Довідка. Андрій Деркач у травні оприлюднив аудіоматеріали. Вони нібито мали стати доказом того, що Джо Байден впливав на 5 Президента України Петра Порошенка. Деркач потрапив у санкційний список США – деталі тут

Каленюк запевнила, що Дубінський використовував свої повноваження для того, щоб втягнути Україну у вибори президента США.

Це ключова підстава для внесення у санкційний список, але не єдина,

– зауважила Каленюк.

Втручання у співпрацю з МВФ та ЄС

"Ми описали також (у заяві до Мінфіну – 24 канал), що Дубінський загалом зловживає своїми повноваженнями, щоб просувати прокремлівські і проколомойські наративи", – наголосила Каленюк.

Юристка додала, що Дубінський реєструє законопроєкти, які націлюються на незалежність Національного антикорупційного бюро.

Він системно ініціює законопроєкти, які атакують основи співпраці України з Заходом,

– сказала Каленюк.

Вона наголосила, що умови Дубінський системно атакував умови співпраці України з МВФ та ЄС.

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