Штурм Капітолія не мав стати несподіванкою ані для поліцейських, ані для решти американців. Тижнями ЗМІ та державні службовці повідомляли про можливі акції протесту у Вашингтоні 6 січня.

В цей день у Конгресі мали остаточно затвердити результати виборів. Чому відмова Трампа мирно передати владу поставила права людини, суспільну безпеку та верховенство права під серйозну загрозу – у відеоблозі "Територія рівності" на 24 каналі.

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Очікувані протести у Капітолії

Після поразки Трампа деякі невдоволені його прихильники долучилися до угруповань, типу Proud boys, що пропагують насильство. І надалі неодноразово намагались провокувати місцевих і опонентів та нападати на мітингувальників руху Black lives matter. Тож капітолійські протести були доволі очікуваними.



Дональд Трамп / Фото Getty Images

Масло у вогонь систематично підливав і сам Дональд Трамп. У своїй першій січневій промові, подальших аудіозаписах і твітах президент:

продовжував висувати безпідставні заяви про фальсифікацію виборів;

закликав своїх прихильників битися і штурмувати Капітолій.

Як наслідок — бунт і захоплення Капітолію, насильство і смерть п'ятьох людей.

Не мирний протест

Тож чому це не був мирний протест? Сотні людей 6 січня вчинили насильство: нападали на поліціянтів, грабували, трощили й руйнували майно Конгресу. І що важливо: ці люди вийшли на протести не з власної ініціативи. Вони дослухались до заклику першої людини в країні.



Чому штурм Капітолія – не мирний протест / Фото Getty Images

Amnesty також задокументувало і зброю в руках деяких протестувальників, зокрема металеві кийки, палиці та хімічні балончики. Згодом і поліція повідомила і про конфіскацію вогнепальної зброї, яка законодавчо заборонена на акціях протесту у Вашингтоні.

Хто штурмував Конгрес

Хто ж саме штурмував американський Конгрес? На символіці, яку принесли з собою мітингувальники, були біло-націоналістичні, расистські, антимігрантські й антисемітські повідомлення та характерні ознаки, наприклад:

► зашморг – як символ расизму;

► гадсденівський прапор із закрученою змією, що використовують білі расистські організації;

► або ж кепки з емблемами Oarth keepers – відомого ультраправого угруповання в США.

Це дає підстави вважати, що принаймні деякі члени капітолійського штурму мали біло-націоналістичні погляди, які були складовою частиною правих акцій протесту по всій країні.

Людина має право на мирний протест, але важливо акцентувати – на Мирний протест. А те, що відбулося 6 січня, аж ніяк не було мирним протестом. Тому правоохоронці у законний спосіб чинили опір.

Але чому і вони провалили задачу? Чому застосували вогнепальну зброю і так і не змогли уникнути жертв? При тому, що загроза була очевидною і вкрай передбачуваною.

Чому задачу провалили

Попри прогнозовані протести, поліція Капітолію була недостатньо укомплектована, а тому не була готова запобігти насильству. Як наслідок неадекватного планування десятки людей зазнали ушкоджень, а п'ятеро загинули.



Чому правоохоронці провалили задачу / Фото Ахмеда Габера

Наприклад, правоохоронці застрелили прихильницю Трампа Ешлі Беббіт. Офіцера, який у неї вистрілив, відсторонили від роботи. Окрім Ешлі, загинули ще четверо людей. Зокрема офіцер поліції Капітолію Браян Сікнік помер після удару вогнегасником по голові з боку протестувальника.

Порушено кримінальні справи

У Вашингтоні прокуратура порушила 55 кримінальних справ проти учасників штурму. Ще 25 справ розпочали за статтею – внутрішній тероризм.

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Amnesty International очікує від американської влади оперативних, повних, неупереджених та прозорих розслідувань, зокрема і щодо ролі чиновників, президента, правоохоронців та присутніх угруповань, що пропагують ненависть. Усі, хто вчинив злочини, повинні нести відповідальність.

Слабка реакція поліції

Та попри очевидні правопорушення і жертви, американське суспільство нині дискутує над іще одним важливим питанням. Мовляв, чому реакція поліції на штурм Капітолію була куди слабшою і менш агресивною за розгін протестувальників Black Lives Matter?

Лишень подивіться на цифри. Поліція округу Колумбія 6 січня під час штурму Конгресу арештувала загалом 61 людину через насильницькі дії.



Лояльність до правоохоронців / Фото The New York Times

Водночас 1 червня, коли протестувальники вийшли на демонстрації через тиждень після вбивства поліцією афроамериканця Джорджа Флойда, під арешт взяли у п'ятеро більше — 316 осіб. Можливо, одна з причин такої лояльності правоохоронців до "поціновувачів капітолійських залів" і є расизм?

Причини лояльності до правоохоронців

Переважна більшість людей, які брали штурмом конгрес США 6 січня, зокрема й ті, хто чинив насильство, є представниками білої раси. І можливо, саме тому опір поліції був значно меншим за реакцію на Black lives matter.

Amnesty International виступає проти застосування надмірної сили проти всіх. Але реальність така, що в США не білі люди значно частіше піддаються надмірному, а часто і смертельному насильству.

До афро- та латиноамериканців поліція вдвічі частіше застосовує силу, аніж до білих. Знову і знову документально підтверджуються вбивства та поліцейське насилля щодо небілих людей.



Джордж Флойд / Колаж 24 каналу

Лишень згадайте Джорджа Флойд або ж Бріону Тейлор, яку правоохоронці абсолютно безпідставно застрелили у власній квартирі. Тоді як білого озброєного Ділана Руфа, що вбив дев'ятьох афроамериканців, затримали без ушкоджень.

Расизм у США

Проблема расизму в США, зокрема і в лавах поліції, й досі не викорінена. Лишень за останній рік були десятки ганебних прецедентів. Та дехто з політиків не гребує і у 2021 році використовувати такі суспільні настрої задля політичних балів.

Саме тому ми стали свідками жахливих наслідків незграбної політики державних службовців, які поширюють неправдиву інформацію та підбурюють до расистського чи політичного насильства, щоб залишитися при владі.

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Amnesty International закликає президента США не підживлювати атмосферу страху й невизначеності. Державна влада повинна розповсюджувати лише правдиву, повну і перевірену інформацію, протистояти маніпуляціям та робити все можливе, щоб запобігти нападам та залякуванням з боку насильницьких груп.