У Раді чекають на Терехова, Терехов – на Раду: чому ще не призначили вибори мера у Харкові

Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса минуло більше ніж місяць, а парламент досі не призначив дату виборів нового міського очільника. У Верховній Раді кажуть: секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав потрібних документів. Сам Терехов чекає на запит Ради.

Джерело: Укрінформ

Про це секретар Харківської міськради повідомив на пресконференції.

Раніше Рада не може призначити вибори мера в Харкові, бо не вистачає документів

У Харкові чекають на запит Верховної Ради

Терехов каже, що має отримати відповідь, яких саме документів нардепам не вистачає для того, аби розглянути питання з призначення нового голосування.

Чекаю на отримання від Верховної Ради необхідної інформації з цього приводу, бо до мене нічого не надходило. Після письмового запиту документи одразу будуть направлені до Верховної Ради з метою призначення виборів міського голови,

– сказав Терехов

Терехов каже, що про відсутність документів його не повідомили

Секретар міськради каже, що ще 31 грудня 2020 року подав звернення до парламенту, аби той призначив вибори мера у Харкові.

Про те, що бракує копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса та рішення сесії міськради про взяття цього факту до відома, Терехов начебто дізнався зі ЗМІ, а не з Верховної Ради.

Вважаю, що місту Харкову потрібен легітимний мер, щоб у харків'ян з'явилася стабільність,

– Терехов переконує, що лише за швидкі вибори.

Що раніше казали у Верховній Раді щодо виборів

Раніше ЗМІ з посиланням на комітет парламенту з питань організації державної влади повідомили, що документів, які надав Терехов недостатньо. Без них процес з розгляду питання загальмований і воно не може бути внесене до порядку денного парламенту.

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