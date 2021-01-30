У Раді чекають на Терехова, Терехов – на Раду: чому ще не призначили вибори мера у Харкові
Після смерті мера Харкова Геннадія Кернеса минуло більше ніж місяць, а парламент досі не призначив дату виборів нового міського очільника. У Верховній Раді кажуть: секретар Харківської міськради Ігор Терехов не надіслав потрібних документів. Сам Терехов чекає на запит Ради.
Джерело: Укрінформ
Про це секретар Харківської міськради повідомив на пресконференції.
Раніше Рада не може призначити вибори мера в Харкові, бо не вистачає документів
У Харкові чекають на запит Верховної Ради
Терехов каже, що має отримати відповідь, яких саме документів нардепам не вистачає для того, аби розглянути питання з призначення нового голосування.
Чекаю на отримання від Верховної Ради необхідної інформації з цього приводу, бо до мене нічого не надходило. Після письмового запиту документи одразу будуть направлені до Верховної Ради з метою призначення виборів міського голови,
– сказав Терехов
Терехов каже, що про відсутність документів його не повідомили
Секретар міськради каже, що ще 31 грудня 2020 року подав звернення до парламенту, аби той призначив вибори мера у Харкові.
Про те, що бракує копії свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса та рішення сесії міськради про взяття цього факту до відома, Терехов начебто дізнався зі ЗМІ, а не з Верховної Ради.
Вважаю, що місту Харкову потрібен легітимний мер, щоб у харків'ян з'явилася стабільність,
– Терехов переконує, що лише за швидкі вибори.
Що раніше казали у Верховній Раді щодо виборів
Раніше ЗМІ з посиланням на комітет парламенту з питань організації державної влади повідомили, що документів, які надав Терехов недостатньо. Без них процес з розгляду питання загальмований і воно не може бути внесене до порядку денного парламенту.
Головне про майбутні вибори у Харкові:
- Ексмер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у Німеччині внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.
- 1 січня секретар міськради Терехов заявив, що попросив парламент призначити нові вибори міського голови.
- За інформацією ЗМІ, найбільш вагомими претендентами на посаду є саме Терехов, ексмер міста Михайло Добкін та нардеп Олександр Фельдман.
- На сайті Харківської міськради мером досі зазначений Кернес.
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