Санкції Міністерства фінансів США щодо кількох українських політиків є цілком очевидними. Зокрема, вони заберуть можливість у нардепа Олександра Дубінського розповсюджувати неправдиву інформацію в ютубі.

Громадяни України, щодо яких запровадили санкції, не зможуть співпрацювати з юридичними особами США та американцями. Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу.

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За його словами, санкції є інструментом, завдяки якому можна боротися з російським олігархічним впливом в Україні.

Ми хочемо, щоб Дубінський розповсюджував свою брехню не в "західному" ютубі, оскільки він дуже не любить Захід, а, скажімо, у російських соцмережах,

– заявив Шабунін.

На його думку, ключовою проблемою є Ігор Коломойський, а не Дубінський. За словами Шабуніна, нардеп є лише "проявом цієї проблеми". Як він зазначив, якщо хтось хоче жити в Росії та критикує Захід, то повинен бути готовим отримати від нього "вітання".

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Що для цього робитимуть

Шабунін зазначив, що оскільки санкції США забороняють американським юридичним особам і громадянам взаємодіяти з підсанкційними людьми, то це допоможе зменшити вплив Дубінського на українців в ютубі.

"Ютуб, як мінімум, фінансово співпрацює з Дубінським, оплачуючи йому рекламу на каналі, тому ми хочемо зупинити цю фінансову співпрацю", – заявив очільник ЦПК.

Як розповів Шабунін, тепер Дубінський та його компанії фактично "відрізані" від фінансової системи світу. Через це з ним не співпрацюватиме "будь-яка притомна компанія". Очільник ЦПК також заявив, що нардепові варто заборонити в'їзд й на територію Європейського Союзу.

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Шабунін нагадав, що Дубінський очолює Київську обласну організацію партії "Слуга народу". За його словами, через це поки невідомо, як українська влада будуватиме стосунки з новою адміністрацією США.

Що цьому передувало: коротко