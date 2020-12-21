У Центральноафриканську Республіку Росія та Руанда відправили важке озброєння та кілька сотень військовослужбовців. Вони зробили це після ймовірного державного перевороту, який відбувся в ЦАР напередодні президентських і парламентських виборів.

Кремль направив своїх солдат і зброю у рамках двосторонньої угоди про співпрацю між країнами. Про це заявив офіційний представник уряду Центральноафриканської Республіки Анж Максим Казагуі, інформує AFP.

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Що відомо про заворушення у ЦАР

Напруженість у країні зросла після того, як вища судова інстанція країни відхилила кандидатуру Франсуа Бозізе на національних виборах, які мають відбутися цього тижня.

Минулого тижня влада Центральноафриканської Республіки звинуватила колишнього президента Бозізе в спробі державного перевороту.

За даними уряду, коаліція повстанських угруповань, об'єднаних довкола експрезидента, перебуває поблизу міста Босембеле.

Влада побоюється, що вони висунуться на столицю Бангі.

За даними BBC, повстанські угрупування захопили кілька міст поблизу столиці ЦАР, зіткнувшись з урядовими військами.

18 грудня ООН розгорнула миротворчі сили, війська мають запобігти блокаді Бангі.

Зверніть увагу! За останні роки Кремль підтримував тісні зв'язки з ЦАР. В країні працюють російські військові радники, які допомагають урядовим силам.