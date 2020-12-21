Росія відправила в Африку важке озброєння та солдат: причина
У Центральноафриканську Республіку Росія та Руанда відправили важке озброєння та кілька сотень військовослужбовців. Вони зробили це після ймовірного державного перевороту, який відбувся в ЦАР напередодні президентських і парламентських виборів.
Кремль направив своїх солдат і зброю у рамках двосторонньої угоди про співпрацю між країнами. Про це заявив офіційний представник уряду Центральноафриканської Республіки Анж Максим Казагуі, інформує AFP.
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Що відомо про заворушення у ЦАР
- Напруженість у країні зросла після того, як вища судова інстанція країни відхилила кандидатуру Франсуа Бозізе на національних виборах, які мають відбутися цього тижня.
- Минулого тижня влада Центральноафриканської Республіки звинуватила колишнього президента Бозізе в спробі державного перевороту.
- За даними уряду, коаліція повстанських угруповань, об'єднаних довкола експрезидента, перебуває поблизу міста Босембеле.
- Влада побоюється, що вони висунуться на столицю Бангі.
- За даними BBC, повстанські угрупування захопили кілька міст поблизу столиці ЦАР, зіткнувшись з урядовими військами.
- 18 грудня ООН розгорнула миротворчі сили, війська мають запобігти блокаді Бангі.
Що відомо про Центральноафриканську Республіку?Країна багата такими ресурсами, як алмази й уран. Але незважаючи на це, ЦАР є однією з найбідніших та найбільш нестабільних країн Африки.
За оцінками ООН, половина населення залежить від гуманітарної допомоги, а п’ята частина жителів країни стали вимушеними переселенцями.
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