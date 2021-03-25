Чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського

Читать новость на русском

Джерело:

"НВ"

Україна поки ніяк не відреагувала на санкції США проти бізнесмена Ігоря Коломойського, які ввели ще на початку березня. У РНБО заявляють: ще не отримали ніяких документів у цій справі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Відтак офіційно держава не може їх розглядати.

До слова Токсичний олігарх: як США ускладнюють життя Коломойському та Дубінському

Коли Україна розглядатиме санкції проти Коломойського

Пояснення поки просте – коли США їх надішле. Відтак відповідні відомства візьмуться за цю справу.

Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях… Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами,
– зазначив Данілов.

Якщо документи будуть, то реакція на них – питання другого порядку, додав Данілов.

Санкції проти Коломойського: головне


Головне про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу