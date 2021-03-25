Чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського
Україна поки ніяк не відреагувала на санкції США проти бізнесмена Ігоря Коломойського, які ввели ще на початку березня. У РНБО заявляють: ще не отримали ніяких документів у цій справі.
Джерело:"НВ"
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Відтак офіційно держава не може їх розглядати.
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Коли Україна розглядатиме санкції проти Коломойського
Пояснення поки просте – коли США їх надішле. Відтак відповідні відомства візьмуться за цю справу.
Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях… Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами,
– зазначив Данілов.
Якщо документи будуть, то реакція на них – питання другого порядку, додав Данілов.
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