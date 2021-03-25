Україна поки ніяк не відреагувала на санкції США проти бізнесмена Ігоря Коломойського, які ввели ще на початку березня. У РНБО заявляють: ще не отримали ніяких документів у цій справі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Відтак офіційно держава не може їх розглядати.

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Коли Україна розглядатиме санкції проти Коломойського

Пояснення поки просте – коли США їх надішле. Відтак відповідні відомства візьмуться за цю справу.

Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях… Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами,

– зазначив Данілов.

Якщо документи будуть, то реакція на них – питання другого порядку, додав Данілов.

Санкції проти Коломойського: головне

5 березня США ввели візові санкції проти Ігоря Коломойського і членів найближчої родини: дружини Ірини, дочки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.

Санкції ввели через причетність Коломойського до масштабної корупції. Зокрема, під час його роботи губернатором Дніпропетровської області з 2014 до 2015 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує санкції проти українських олігархів.



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