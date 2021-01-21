Європейський суд з прав людини дав оцінку стосовно того, що правоохоронна система й держава загалом під час Майдану використовували насильство та вбивство, щоб залякати протестувальників. Зокрема, це рішення направлено до відповідальності Олега Татарова, який на той час очолював головне управління МВС.

Часто представники української влади часів Майдану заявляють, що діяли згідно з законом та "захищали Конституцію", а саме протестувальники вчиняли злочини. Про це розповів ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі 24 каналу.

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За його словами, під час Революції Гідності в Україні не забезпечували належне розслідування справ. Горбатюк зазначив, що тоді або взагалі не реєстрували провадження, або не розкривали злочини.

Це якраз відповідальність слідчих органів та їхнього керівництва, зокрема Олега Татарова,

– наголосив він.

Як зазначив Горбатюк, замість того, щоб опікуватися якістю розслідування та реагувати на порушення слідчих органів, Татаров бездоказово перекладав вину на протестувальників. Зокрема, він не реагував на злочини, які ЄСПЛ тепер чітко зафіксував своїм рішенням.

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Ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ розповів, що рішення ЄСПЛ також показує, наскільки неякісним є українське правосуддя.

"Дотепер у більшості справ, щодо яких були направлені обвинувальні акти, немає вироків і невідомо, коли вони будуть. Водночас ЄСПЛ за цей час вже зміг розглянути й винести рішення", – зазначив він.

Горбатюк також заявив, що першочергово українські суди повинні ґрунтувати свої рішення на доказах, зібраних українськими слідчими органами та працівниками прокуратури.

Не було належного розслідування справ

На думку ексначальника управління спецрозслідувань ГПУ, у січні – лютому 2014 року тодішня влада в Україні абсолютно не забезпечувала розслідування справ.

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Однак протягом наступних років, попри оголошення на всіх рівнях важливості цього питання, не створювали умови, для досягнення максимального результату. Як розповів Горбатюк, протягом 7 років винесли лише близько 50 вироків.

Що відомо про рішення ЄСПЛ: коротко