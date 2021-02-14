Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що на падіння рейтингу очільника держави Володимира Зеленського вплинули кілька причин.

Мовиться передусім про антипропаганду щодо української влади та недостатній рівень розвитку інформаційної політики в Україні. Про це Єрмак заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

Зверніть увагу Чому в Україні підтримують ОПЗЖ і решту проросійських сил: Сенцов пояснив ситуацію

Причини падіння рейтингу Зеленського: докладніше про заяву Єрмака

Перша причина – це те, що є якась закономірність, непрості часи. І таку тенденцію можна спостерігати не тільки в Україні.

Друга причина – проти української влади цілеспрямовано всі 2 роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні. Зокрема, сьогодні потік лжеінформації, критики, практично відвертих образ просто не припиняється.

"Не будемо говорити, звідки, хто замовник – це всім відомо, не потрібно навіть говорити. Розсудливі люди, які дивляться, слухають, обурені цим потоком", – зауважив Єрмак.

Третя причина – це низький рівень інформаційної політики влади. Люди, за його словами, повинні відчувати поліпшення свого життя. Водночас дуже важливо, що робить влада для того, щоб завтра стало жити краще.

Влада не має жодного свого телеканалу. Проти неї працює абсолютно інша система – боти, анонімні телеграм-канали. Сьогодні навіть найбільш благу та нейтральну справу можна піднести інакше. У це вливають величезні гроші,

– підкреслив очільник президентського Офісу.

Єрмак додав, що сьогодні причини – саме такі. І ситуація полягає не в тому, що президент Зеленський, як писали десь, "за два роки зумів розвалити процвітаючу країну, знищити кращу медицину". Крім того, за його словами, доливає олії у вогонь і пандемія коронавірусу.

​Цікаво Майбутній суперник: чи може Дмитро Разумков перейти дорогу Зеленському

Головне про падіння рейтингу Зеленського

За останнім соцопитуванням, Зеленський і надалі лідирує у президентському рейтингу. За нього мають намір проголосувати 23,1% українців.

Хоча ще у грудні 2020 року таких було 28%, а в грудні 2019-го – 41%. Більше того, на останніх президентських виборах Зеленський отримав підтримку у 73,22%.

Водночас на початку лютого довіряли Володимиру Зеленському 38% опитаних, не довіряли – 58%. У січні його довіра становила 41%.

Разом і падінням рейтингу Зеленського суттєво просіла й пропрезидентська "Слуга народу". Наразі вона посідає 3 місце в рейтингу партій, поступаючись "Євросолідарності" та ОПЗЖ. За "слуг" мають намір проголосувати 15,5% українців.

Раніше тривалий час "Слуга народу" лідирувала та мала підтримку у 21 – 22%. Однак узимку їх кілька разів випереджала ОПЗЖ.