Спікер парламенту Дмитро Разумков був єдиним, хто не підтримав санкції проти нардепа Тараса Козака та його проросійських телеканалів. Найімовірніше, це на Разумкова так впливає статус, адже інших пояснень його колеги знайти не можуть.

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зазначила, що не може пояснити таких дій Разумкова. Однак припустила, що на позицію спікера парламенту впливає те, що він позафракційний.

Цікаво Тут все не на місці, – Разумков про те, чому не підтримав санкції проти каналів Медведчука

Кравчук розповіла, що Разумков приходить на усі засідання "Слуги народу", але дозволяє собі не погоджуватись у певних моментах.

Ми спільно обговорюємо законопроєкти, які вносяться. Так, він частіше собі дозволяє власну думку, ніж інші члени фракції. Очевидно, статус так впливає на людину,

– запевнила нардепка.

За словами Кравчук, мала кількість доказів для введення санкцій – точно не є причиною для такої позиції у цій ситуації. "Я не думаю, що це причина. Така аргументація непереконлива", – наголосила нардепка.

Зверніть увагу! У мережі заговорили про можливі президентські амбіції Разумкова. Причиною стало відео, яке той опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Санкції проти телеканалів Медведчука: коротко

Санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака запровадили 2 лютого. Відповідне рішення затвердила РНБО з ініціативи Володимира Зеленського.

Зважаючи на те, що телеканали ZIK, "112 Україна" і NewsOne належать Козаку – їх також заблокували на 5 років. Додамо, що Віктора Медведчука пов'язують з цими телеканалами.

Введення санкцій підтримали усі нардепи, окрім спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Варто зазначити, що окрім Разумкова за санкції не голосував також міністр оборони Андрій Таран. Причиною стала його відсутність – міністр перебував у робочому відрядженні в Індії. Однак Таран пізніше запевнив, що голосував би "за".



Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу