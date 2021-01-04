Результати опитування українців свідчать, що Дмитро Разумков входить до топу політиків, яким найбільше довіряють, Однак це означає, що усе суспільство у захваті від його дій. Віталій Кличко та Володимир Гройсман укріпили свої позиції завдяки активній діяльності у політичній сфері.

Баланс довіри до спікера Разумкова наразі є від'ємним. Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, повідомляє "РБК-Україна". Актуально Кому з політиків найбільше довіряють українці: свіжий рейтинг Ще рік тому Разумкову довіряли приблизно 50% українців, не довіряли – 20% опитуваних. Баланс становив +30%. Наразі Разумкову довіряє лише 30% населення. Отже, баланс становив -10%. Що ще сказав Паніотто Мер Києва Віталій Кличко та експрем'єр Володимир Гройсман активізували свої дії на політичній арені. Саме це допомогло їм опинитися у рейтингу політиків, яким довіряють українців. Кличко активно виступав та фігурував у публічній площині напередодні місцевих виборів 2020 року. Гройсман останнім часом активно критикує чинну владу. Однак хоча обом політикам довіряють по 30% українців, Однак не довіряють все одно у 2 рази більше людей – по 60%. Баланс довіри є від'ємним. Зверніть увагу! У грудні 2020 року Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування українців. Отримані дані свідчили, що Кличкові довіряють 31,8% українців, Разумкову – 29,2% опитуваних, Гройсману – 25,4%,.