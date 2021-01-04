Разумков, Кличко, Гройсман: експерт пояснив, чому вони входять до топу українських політиків
Результати опитування українців свідчать, що Дмитро Разумков входить до топу політиків, яким найбільше довіряють, Однак це означає, що усе суспільство у захваті від його дій. Віталій Кличко та Володимир Гройсман укріпили свої позиції завдяки активній діяльності у політичній сфері.
Баланс довіри до спікера Разумкова наразі є від'ємним. Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, повідомляє "РБК-Україна".
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Ще рік тому Разумкову довіряли приблизно 50% українців, не довіряли – 20% опитуваних. Баланс становив +30%. Наразі Разумкову довіряє лише 30% населення. Отже, баланс становив -10%.
Що ще сказав Паніотто
- Мер Києва Віталій Кличко та експрем'єр Володимир Гройсман активізували свої дії на політичній арені. Саме це допомогло їм опинитися у рейтингу політиків, яким довіряють українців.
- Кличко активно виступав та фігурував у публічній площині напередодні місцевих виборів 2020 року.
- Гройсман останнім часом активно критикує чинну владу.
- Однак хоча обом політикам довіряють по 30% українців, Однак не довіряють все одно у 2 рази більше людей – по 60%. Баланс довіри є від'ємним.
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