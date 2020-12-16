Верховна Рада України схвалили бюджет на 2021 рік, в якому виділили велику суму на інфраструктуру. Чи не вперше в історії, у бюджеті передбачили 4,5 мільярди гривень на оновлення пасажирських вагонів та розвиток залізниці.

Бюджет завжди критикуватимуть, яким би він не був. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Вагони фінансували залишковим принципом

За його словами, попри те, що у міністерстві очікували більше зіркових можливостей, вони задоволені тим, що є. Адже раніше вагони фінансували залишковим принципом. Тобто спочатку гроші виділяли:

на інфраструктуру;

поточні видатки;

вантажні перевезення.

Україна залишилась єдиною європейською державою, в якій не виділяли жодних дотацій з бюджету на підтримку пасажирського блоку залізничних перевезень.

Після 29 років незалежності України ухвалили історичний бюджет, в якому передбачено фінансування на 100 нових пасажирських вагонів. Це приблизно 5% від наявного пасажирського рухомого складу,

– зазначив Криклій.

Укрзалізниця "не витягує"

Міністр ствердив, що Укрзалізниця "не витягує" самостійно купівлю нових вагонів. Вона демонструє від'ємні фінансові результати через коронакризу та 3,5-місячну зупинку пасажирських перевезень. Попри це, на його думку, 2021 рік – буде періодом розвитку товариства.

Гроші на ремонт

Як відзначив Криклій, у бюджеті виділили гроші на ремонтні роботи, зокрема у Черкасах. В разі оновлення в місті конкретної ділянки, можна буде забезпечити рух швидкісного поїзда.

Нагадаємо! Верховна Рада 15 грудня ухвалила Держбюджет на 2021 рік до 2 читання. Підтримали проєкт 289 нардепів.

Чому так багато дотацій на Дніпро

Оскільки місцеві бюджети не завжди можуть профінансувати такі проєкти, як будівництво метрополітену, як правило, залучають і національний бюджет, і міжнародні фінансові організації.

Досить багато грошей виділила на аеропорт у Дніпрі. Міністр додав, що будівництво відбувається спільно із приватним інвестором: тобто держава будує аеродром, а приватний інвестор – повністю аеропорт.



Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу