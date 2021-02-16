Неприйняття закону про обіг зброї, який врегульовуватиме всі ключові питання, є неправильним. Зокрема, певні люди, маніпулюючи думкою суспільства, заявляють, що Україна не готова до обігу короткоствольної зброї.

Депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс розповів, що країни, які дозволили обіг короткоствольної зброї, значно зменшили рівень злочинності. На його думку, прийняття відповідного законопроєкту в першому читанні є абсолютно логічним і правильним.

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Як зазначив Фріс, певні групи впливу переконують, що це питання може бути складовою корупції, адже начебто купуватимуть необхідні довідки. Однак він розповів, що прийнятий закон нівелюватиме всі ці питання.

Зверніть увагу! У МВС та Нацполіції виступають проти дозволу короткоствольної зброї. Вони не хочуть, аби в Україні стало ще більше смертей громадян та правоохоронців. Детальніше про це – читайте тут.

На думку депутата, запропонований документ мають обов'язково прийняти в державі. Водночас він зауважив, що законопроєкт, який просуває Асоціація власників зброї, підтримують не більше ніж 18% українців.

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Довідка. Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" , легалізацію зброї підтримують лише 23% українців. Натомість 75% – проти.

Легалізація зброї в Україні: коротко