Руслан Хомчак заявив, що після підписання угоди щодо припинення вогню, ситуація на Донбасі значно покращилася. Крім того, перемир'я на Сході України необхідне для того, щоб керівництво держави рухалося далі відповідно до досягнених домовленостей.

Припинення вогню означає керованість ситуації

В усіх міжнародних домовленостях щодо Донбасу першим пунктом є "припинення вогню". Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Хомчак заявив у інтерв'ю "Обозреватель".

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Припинення свідчить про те, що є керованість. Воно підтверджує наміри учасників переговорів. Зробили перший крок, потім – наступний. Для нас це не перемир'я в глобальному розумінні, а саме припинення вогню,

– пояснив генерал-полковник.

Хомчак про обстріли на Донбасі

За словами Хомчака, коли він був керівником Антитерористичної операції у 2016 році, то йому доводилося доповідати, що за добу загинуло 9 – 12 людей. Тепер керівник Операції Об'єднаних сил доповідає про 3 обстріли за добу і відсутність втрат.

"Я бачу суттєву різницю між тим, що було 4 роки тому, і зараз. Тут уже дисонансу ні в кого не повинно бути. Тому що це життя тих 250 тисяч українців, які пішли в армію для того, щоб була Україна", – сказав генерал-полковник.

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Хомчак додав, що більшість українців пішли воювати на схід з готовністю віддати своє життя, але найкращі не повинні гинути. Вони, за його словами мають повертатися, навчати молодь та робити все, щоб "такого більше в нас ніколи не було".

Скільки українців загинуло за час "перемир'я"