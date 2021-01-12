Не минуло і пів року, як українці знову вперлися у стіну. У стіну дивних, подеколи чудернацьких, а часом і абсолютно нелогічних рішень влади. Мовиться, зокрема, про карантин.

Здавалося б, ну чим нас ще можна здивувати? Не можна займатися спортом у парку. Не можна заходити в аптеку без маски, щоб купити маску. Не можна продавати людям сантехніку, хімію, книжки та елементи живлення під час карантину! Детальніше – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Більшість може сказати, що карантині обмеження роблять не для когось там, а для нас з вами. Щоб черг в магазинах не було, щоб випадків зараження було менше.

Так, абсолютно з вами погоджуюсь, то може тоді хтось з вас мені відповість на ще одне моє улюблене запитання – "Навіщо?".

Навіщо карантинні обмеження

В момент, коли Американська торгова палата опублікувала інформацію про те, що в українських супермаркетах заборонять продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію, інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки тощо, тоді на екран вийшов міністр охорони здоров'я і спростував цю інформацію.



Абсурдність карантинних обмежень / Фото Getty Images

Всі ЗМІ в один момент розносили це спростування мережами і заспокоювали громадян, які кинулись скуповувати все, що потрапляло під руку. Тоді виявилось, що мовилось винятково про мед, засоби та корм для тварин. А решта – таки дійсно буде під забороною. Але міністр Степанов про це тоді технічно промовчав.

Розуміння не додало

Як ви розумієте, розуміння нам це не додало, хоча до списку дозволених тоді таки включили хімію та пресу. Ну а далі... Пояснювати логіку карантину взявся вже головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



Віктор Ляшко / Фото МОЗ

"Ми не можемо 100-відсотково давати гарантію, що так, як було прогнозовано, так і буде", – казав Ляшко. За його словами, всі ті "заборонені" Кабміном товари не були предметами першої необхідності. Але їхня наявність призводила під час першого локдауну до того, що люди їхали в магазини винятково за ними, а не за продуктами. Так нібито порушувався сам принцип карантинних обмежень.

Чи все стало на свої місця

Порушувався принцип карантинних обмежень, кажете, а тепер значить все стало на свої місця? Тобто тепер у нас зникнуть всі затори на дорогах? А як щодо охочих потрапити у Буковель?



Затори у Буковелі / Фото з фейсбук-сторінки Ярослава Іваночка

І черг в "Метро" перед Новим роком? А скупчення людей в магазині перед Новим роком? Воно то може й так. Але локдаун тут ні до чого. Просто ті, хто могли взяти відпустки, її взяли. І вирушили перезимувати цей час на відпочинку у Буковелі.

Порушування принципів карантину

Наприклад, через відео в інтернеті, ми абсолютно випадково дізналися, що черга на підіймач в Буковелі дозволена, як власне і робота самого курорту. А ще – ковзанок у Києві, під час дуже жорсткого карантину. А черга за шкарпетками в супермаркеті – ні, як і відвідування спортзалу. Тому що збільшує мобільність людей і порушує принципи карантину.

Оскільки нам нічого не залишається, як прийняти всі ці заборони (оскаржувати їх вже пізно, вони вже діють), тоді давайте хоча б у коментарях під відео допоможемо голові МОЗ Максиму Степанову та головному санлікарю Віктору Ляшку знайти більш логічне пояснення цьому черговому, вибірковому карантину.

А ми послухаємо із задоволенням заодно і пояснення щодо того, як вакцина від нібито Pfizer потрапила до України. Чому і як нею почали вакцинувати насамперед нардепів? І на десерт було б не погано розповісти нам, що ж все-таки робить російська вакцина "Спутник V" на нашій рідній землі? А поки я розповім те, про що нам відомо.

Вибіркова вакцинація в Україні

Днями до журналістів-розслідувачів "просочилася" інформація про те, що в Україні розпочалася вакцинація: вибіркова, без розголосу та за великі гроші.



Вибіркова вакцинація в Україні / Фото Getty Images

І, як то і має бути, спочатку там "на горі" всі переполошилися. Щоправда, вже далі зайняли оборонну позицію, а потім перейшли у наступ. Розірвали на собі останню сорочку і в один голос почали доводити, що бути такого не може. Та й загалом навіщо нардепам вакцинуватись в Україні по 3 тисячі євро, якщо можна полетіти в Європу і зробити собі щеплення там за 15 євро.

VIP-клієнти чубляться

До речі, на останнє запитання можу відповісти навіть я, бо вони в них є ті 3 тисячі євро. А от як вакцину, яка ще не пройшла реєстрацію, завезли оминаючи прикордонний огляд в Україну? От на це запитання, спробує вже відповісти СБУ та МВС. Бо таке розпорядження їм прилетіло відразу і від президента і від прем'єра, Дениса Шмигаля.

І хоча у телеграм-каналах вже навіть і листування, і фото злили того, хто до цього долучений, відчуваю, що справа то не проста, у всьому треба розібратися. Потім провести слідчі дії, потім все перевірити. Загалом у найближчі кілька років вироків не чекайте.

Ну а поки VIP-клієнти чубляться, хто першим отримає щеплення, ми маємо черговий скандал, який виник між МОЗ та Медичними закупівлями. Вони не знайшли нічого кращого, як почати у публічній площині звинувачувати один одного у зриві закупівель тієї самої вакцини.

Топчемось на місці

Бо COVAX про постачання поки мовчить, а Росія та Китай – ні:

перша країна подала документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні (як би ми всі від неї не відпиралися);

а щодо другої китайської, то Україна вже навіть встигла укласти контракт на її постачання – на майже 2 мільйони доз. Щоправда, сама вакцина від Sinovac поки теж не отримала офіційного підтвердження: не лише у нас, а й для масового використання загалом.

Тобто, як і кілька місяців тому, топчемося на місці. Та бентежить інше – постійна невідповідність слів і дій української влади.

Невідповідність дій уряду

► Спочатку вони говорили, що жодної російської вакцини в Україні не буде, а потім прийняли заявку на її реєстрацію. Бо їм дуже кортіло дізнатись, що там всередині.

► Далі вони запевнили, що жорсткий локдаун для всіх, а виявилось, для всіх.

► Вони стверджували, що жодної контрабанди вакцини не буде, а потім заплющували очі на її чорний імпорт до України.

І якщо вони думали, що ми на все це свої очі теж підзаплющимо, то вони помилились. Бо надурити нас можна лише один раз, і то через нашу велику до них довіру.

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А далі вже вибачайте, вдруге на це ми не поведемось, як би голосно вони не кричали: "Вовки, вовки". Тому давайте вже або не обіцяти, або виконувати те, про що ви нам тут з блакитних екранів торочите. Домовились?