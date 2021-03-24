Кабінет Міністрів України виступив із заявою щодо неприпустимості дій під Офісом Президента, які трапилися під час протесту на підтримку Сергія Стерненка. Там зазначили, що вони є неправомірними та суперечать європейським цінностям, які закріплені в Конституції.

Після цього я спробував знайти ще хоча б одну спільну заяву Кабміну, у якій чиновники б засуджували будь-кого іншого, крім протестувальників. Однак мені не вдалося.

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На які інциденти посадовці не відреагували

Пам'ятаєте, як менше ніж рік тому кілька поліціянтів заманили у відділок молоду жінку, яку потім зґвалтували? Це трапилося в Кагарлику. Один з "покидьків у погонах", вдягнув жінці протигаз, закував у кайданки, після чого стріляв над головою, а потім кілька разів зґвалтував.

Довідка. Двох поліціянтів Кагарлицького відділу поліції у Київській області підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Інцидент трапився 24 травня 2020 року.

Так от, тоді спільної заяви з осудженням дій поліціянтів Кабмін не зробив. Я так розумію, що зґвалтування є для міністрів меншою проблемою, аніж обмальований фасад Офісу Президента.



Будівля Офісу Президента після протестів / Фото "Української правди"

Цікава у посадовців пріоритетність проблем, правда? Однак і це ще не все. Так само я, наприклад, не знайшов спільної заяви з засудженням огидної ситуації в судовій системі чи щодо провалення кампанії вакцинації проти COVID-19.

Нагадаю, що темпи щеплення від коронавірусу в Україні залишаються чи не найнижчими у Європі. Від останнього місця нас відділяють лише кілька країн.

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Депутати скликають позачергове засідання

Якщо ви раптом думаєте, що це лише в Кабінеті Міністрів адекватності не вистачає, то я вас розчарую.

Через обмальований фасад ОПУ депутати від "Слуги народу" скликають позачергову сесію Верховної Ради – не через пекло в судовій чи правоохоронній системах, не через катастрофічну ситуацію з вакцинацією, не через загострення на фронті, не через сотню інших проблем, які є критичними для країни.

Позачергову сесію скликають через обмальований фасад на Банковій.



Протести під Офісом Президента / Фото телеграм-каналу "Самозахист"

Воістину, коли Бог карає, то забирає зв'язок з реальністю. Написи на будівлі ОПУ і для Кабміну, і для "слуг народу" є більшою проблемою, аніж, наприклад, діяльність Олега Татарова. В Офісі Президента він у ручному режимі "координує" правоохоронну та судову систему.

До речі, для порятунку Татарова організували незаконні рішення 4 судів та генпрокурорки Ірини Венедіктової.

468 днів Андрій Антоненко перебуває за ґратами після підозри від Арсена Авакова, 110 днів Олег Татаров обіймає посаду після підозри від НАБУ – ось так виглядає справедливість часів Зеленського.

Знаєте, скільки разів впродовж 2 днів Офіс Президента написав за обмальований фасад – 4. А знаєте, скільки про судову чи правоохоронну реформу чи хоча б про справедливість – жодного разу.

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Що не так із судовою реформою

Я розумію, чому ОПУ не пише про судову реформу. Зараз зрозумієте і ви.

По-перше, Зеленський вніс законопроєкт, яким "бетонує" недоторканність чинного складу Вищої ради правосуддя (ВРП). Я вже неодноразово розповідав, як цей орган захищає судову мафію й атакує чесних суддів.

По-друге, "слуги народу" в першому читанні проголосували за законопроєкт, який віддає ВРП визначальний вплив на обрання майже 2 тисяч суддів.

По-третє, внесений Зеленським законопроєкт щодо сумнозвісного Окружного адміністративного суду Києва забирає в нього зовсім трохи повноважень, а підсудність у ключових напрямках залишається.

Тож, Павло Вовк і його компанія можуть й далі захоплювати владу. Саме в цьому їх підозрює НАБУ. Ось така ситуація із зусиллями чинної влади щодо очищення судів, точніше з "бетонуванням пекла", яке відбувається у цих судах.

Міжнародні партнери вимагають реформ

До речі, разом з українцями судової реформи добиваються й наші партнери із Заходу. Один з описаних вище законопроєктів прямо суперечить меморандуму з МВФ, який, до речі, Зеленський підписав. Другий законопроєкт також суперечить карті реформ від країн "Великої сімки", про яку просив президент.

Однак позиції міжнародних партнерів буде недостатньо, щоб в Україні таки відбулася судова реформа.

Наприклад, щодо одного із законопроєктів голова профільному комітету Андрій Костін вже проігнорував позицію міжнародників, яку обіцяв їм врахувати.



Андрій Костін / Фото "Судово-юридичної газети"

За обидва законопроєкти проголосують до середини літа 2021 року. Якщо їх приймуть у таких редакціях, ми втратимо черговий історичний шанс на судову реформу. Такий самий шанс українці втратили під час президентської каденції Петра Порошенка.

Це означає, що Україна житиме без справедливості ще, як мінімум, кілька років.

Як добитися справедливості

Жорстка позиція міжнародників не спрацювала, масовий мирний мітинг, на якому зібралися близько 10 тисяч осіб, також. До речі, протест, який відбувся 3 тижні тому, був одним з наймасовіших після Революції Гідності.

Знаєте, як на нього відреагувала влада? Наприклад, остаточно поховала справу Татарова та серйозно вдарила по справі ОАСК.

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Мені один народний депутат Зеленського навіть закинув, що "пекло в судах" є відповідальністю громадських активістів. Виявляється, що це ми, з його слів, недостатньо наполягаємо на судовій реформі.

Мабуть, замало вмовляємо Зеленського та його "слуг народу" виконати їхні ж передвиборчі зобов'язання. Треба, щоб ті 10 тисяч громадян під Офіс Президента не протестувати приходили, а на колінах приповзали з благаннями до вельмож нарешті провести судову реформу.

Ніхто, ні до кого, ніколи не приповзе про щось там вмовляти. Україна – не Росія і не Білорусь. Українці вміють змушувати політиків робити потрібне. Обіцяли – будьте ласкаві виконати.

Інакше, боюся, що обмальований фасад Офісу Президента стане найменшою проблемою влади. Навіщо до цього доводити? Нехай просто проведуть обіцяну чесну судову реформу.