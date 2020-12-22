Винести окремо питання обміну полоненими під час перемовин з Росією неможливо. Міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков вважає, що наразі російська сторона у цьому не зацікавлена.

Чому обмін полоненими досі не відбувся

Якби можна було питання обміну полоненими розглянути окремо, це давно зробили. Про це в інтерв'ю "Суспільному" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Читайте також Ми вже сьогодні працюємо за планом "Б", – Резніков про врегулювання ситуації на Донбасі

За його словами, для тих, хто ухвалює рішення з російської сторони, ці люди не мають жодного значення.

Так, було кілька етапів звільнення. Але ж не забувайте – вони отримали тих, хто був їм потрібен. Можливо, зараз немає тих, хто їх цікавить,

– зазначив Резніков.

Тому окупанти з липня 2020 року заблокували це питання. Водночас їхній керівник домовився у Парижі про формулу "всіх на всіх".

Як Росія блокує його

Резніков додав, що окупанти не поспішають, вдаючись до різних відмовок. Мовляв, "український парламент ухвалив постанову про місцеві вибори, вона нам не подобається". Хоча у 2015 році, за словами міністра, позиція Росії була протилежною.

Він уточнив, що в Мінських домовленостях не написано, що Верховна Рада повинна приймати якісь постанови.

"Якщо ви пропонуєте чітко рухатися за домовленостями, там написано, що фіксується лінія дотику станом на 2014 рік. Згідно з цією домовленістю, Дебальцеве має бути під контролем України", – наголосив Резніков.

Та додав, що місто наразі зайняте окупаційними військами. Україна пропонує спершу звільнити його. На що окупанти відповідають, що "вже так склалося".

Радимо ознайомитися Обмін полоненими заблоковано: у ТКГ назвали вимогу бойовиків