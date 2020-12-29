У Міненерго підвищили ціну на електроенергію. Заразом там пояснили причину зростання тарифів для населення.

Відтак, своєю постанова Кабмін підвищив пільговий тариф на перші 100 кіловатів на годину, щоб уникнути стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року. Про це мовиться на сайті Міненерго.

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У відомстві зазначили, що якщо запропоновані зміни не прийняли б, то

ціна для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах.

Це призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення. А це приблизно 3,3 гривні за кіловат на годину,

– пояснили у Міненерго.

Там переконують, що тариф для населення зберегли на поточному рівні фактично до 31 березня 2021 року. Це без урахування пільгової ціни за перші 100 кіловатів на годину за місяць.

Увага! Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 копійок за перші 100 кіловатіва на годину для населення. З 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину.

Що це означає

У Міненерго пояснили, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень – березень 2021 року. А також обіцяють стійку роботу підприємств, які постачають енергію для людей:

НАЕК "Енергоатом";

ПрАТ "Укргідроенерго";

НЕК "Укренерго" .

У Міненерго додали, що протягом наступного місяця хочуть розробити вдосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії в 2021 році. Робитимуть це спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та іншими учасниками ринку електричної енергії,