Денис Шмигаль пояснив, чому під час локдауну в країні заборонили продавати непродовольчі товари. Все тому, що у разі купівлі більшої кількості товарів людина довше перебуватиме у магазині, а це – ризик зараження.

Що сказав Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль пояснив, що таке обмеження ввели для зменшення мобільності населення. Про це чиновник розповів на засіданні уряду 13 січня, пише 24 канал.

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Є велика кількість нарікань та жартів з приводу того, чому в супермаркетах не можна купити щось непродуктове. Розумію. Але купівля непродовольчих товарів збільшує мобільність населення,

– підкреслив прем'єр.

Він додав: "Це також означає більше часу в магазині, а відповідно більша можливість зустрітися з тим, хто хворіє без симптомів та відповідно розповсюдити вірус".

За словами міністра, такий шлях боротьби з коронавірусом обрали більшість європейських країн.

Чому карантин посилили в саме у січні

Шмигаль зауважив, що посиленні обмеження саме у січні ввели через низку причин:

У січні ділова активність суттєво падає. Через це удар по економіці значно менший.

Показники захворюваності дозволяли ввести карантин не в грудні, а в січні.

Карантин посилили одразу після свят, аби розірвати ланцюг захворюваності, який утворився через мобільність населення.

Прем'єр-міністр додав, що в Україні карантинні заходи значно м'якші у порівнянні з країнами Євросоюзу. Адже в нашій державі не вводили комендантську годину та не зупиняли роботу транспорту.



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