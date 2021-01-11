Чому під час локдауна можна купити алкоголь, а інші товари – ні: пояснення Степанова
В Україні через жорсткий локдаун заборонили продаж низки товарів. Втім, деяких українців обурює, чому алкоголь можна придбати, а інші важливі товари – ні.
Однак міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що алкоголь по всіх кодах належить до продуктів харчування. Про це повідомляє "Новое время".
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За його словами, ніхто не збирався відокремлювати, які продукти харчування можна продавати, а які – ні.
Очільник МОЗ заявив, що карантинні обмеження ввели задля того, щоб зменшити кількість контактів між людьми. Він стверджує, що це знижує ризик захворіти на COVID-19.
Це все виключно закони епідеміології. Нам потрібно, щоб людина якомога менше часу перебувала у приміщеннях ризику, де є багато людей,
– наголосив Степанов.
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Міністр розповів, що під час карантинних обмежень люди приходять у магазин, щоб купити товари на кожний день. Однак інші менш важливі товари можна замовити в інтернет-магазинах або їх варто було придбати заздалегідь.
"Якщо людина йде в магазин виключно за продуктами харчування, вона не ходить там, щоб вибрати акварель або якісь інші речі", – підсумував очільник МОЗ.
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Степанов також додав, що чинні карантинні обмеження в Україні "неможливо" порівнювати з карантином у країнах Європейського Союзу.
Локдаун: що можна буде купити, а що – ні / Інфографіка 24 каналу
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