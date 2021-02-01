Новий склад ВККС не гарантує його доброчесності й незалежності: експерт пояснив чому

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Втім, навіть якщо цей документ набере достатню кількість голосів, то жодних якісних змін в українській судовій владі не буде.

Джерело: 24 канал

Адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Степан Берко заявив, що новий склад ВККС не гарантує його доброчесності та незалежності. Зокрема, у судовій системі є й інші проблеми, що стосуються Вищої ради правосуддя, яка й має реформувати Комісію.

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Берко зазначив, що в Україні є великі проблеми з доброчесністю Вищої ради правосуддя. Цю думку підтверджує й Венеціанська комісія, яка у своєму висновку наголошувала на проблемах ВРП.

Вища рада правосуддя – це найвищий орган судової влади, але ніхто не збирається його очищувати. Натомість йому дають повноваження формувати ВККС,

– наголосив менеджер Фундації DEJURE.

Чи суперечить законопроєкт домовленостям з МВФ

Берко заявив, що домовленості з Міжнародним валютним фондом не зачіпають процедуру формування ВККС. Натомість це радше стосується відносин України з Євросоюзом. Усе через те, що у меморандумі з ЄС мовиться про запровадження механізму якісного формування ВККС.

"Наші партнери з Євросоюзу добре знають, який законопроєкт планують розглядати у парламенті й розуміють, що закладені в ньому формулювання не гарантують якісного складу ВККС", – розповів менеджер Фундації DEJURE.

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За словами Берка, Україна також певною мірою не виконала зобов'язань перед МВФ. Зокрема, держава мала сформувати комісію, яка б перевіряла Вищу раду правосуддя на доброчесність. Таку вимогу українська влада мала виконати ще до жовтня 2020 року. Однак у парламенті до цього часу немає жодних законодавчих ініціатив з цього приводу.

Якою буде ВККС після реформування

Менеджер Фундації DEJURE зазначив, що наразі не варто очікувати на якісне формування ВККС, бо Вища рада правосуддя у цьому не зацікавлена. Зокрема, її представники добре працювали й з попереднім складом Комісії, але до її доброчесності теж були серйозні питання.

Не бачу жодного варіанту, коли Вища рада правосуддя дозволить сформувати такий склад ВККС, який своєю діяльністю ставитиме під сумнів навіть професійність та якість Ради,

– заявив Берко.

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Що цьому передувало

Верховна Рада у жовтні 2019 року ухвалила з апропонований Володимиром Зеленським документ щодо судової реформи в Україні.

Документ передбачав скорочення кількості суддів Верховного Суду України вдвічі та розпуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Водночас Конституційний Суд у березні 2020 року визнав частково неконституційною.

Вища кваліфікаційна комісія суддів – орган, який добирає усіх суддів на посади в Україні, а також веде облік даних про кількість посад у судах.