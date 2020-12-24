Суд не зміг обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Усе через передачу справи з НАБУ в СБУ, яка відбулася в останній момент – проти ночі на 23 грудня. Тож судове засідання перенесли на 28 грудня.

Це безпрецедентне в історії України втручання з боку Офісу Генерального прокурора, заявили в Центрі протидії корупції.

Варто знати Справу Татарова Офіс генпрокурора забрав у НАБУ: що далі

Там підкреслили, що заступник голови Офісу генпрокурора Олексій Симоненко передав справу від НАБУ в СБУ фактично посеред ночі.

Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі. Відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42,

– заявили в ЦПК.

Крім того, активісти-антикорупціонери наголошують, що законодавство забороняє передавати в інші органи справи, підслідні Національному антикорупційному бюро.

"Та для Офісу генпрокурора закон неписаний, коли йдеться про порятунок потрібних Володимиру Зеленському людей. Ще рік тому президент запевняв, що в НАБУ "розв'язані руки", – підкреслили антикорупціонери.

Через передачу справи від одного правоохоронного органу в інший Олегу Татарову не змогли обрати запобіжний захід. Судове засідання перенесли на наступний тиждень – 12:30 у понеділок, 28 грудня.

Що відомо про справу Олега Татарова:

Заступника голови ОПУ підозрюють у причетності до розкрадання майна Нацгвардії – ще до призначення на цю посаду. Свідчення проти нього буцімто дав екснардеп Максим Микитась, який проходить підозрюваним у цій справі.

Обрання запобіжного заходу для нього ініціював директор НАБУ Артем Ситник. Він наполягав, щоб Татарова взяли під варту з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

Як минуло засідання у справі Татарова: дивіться відео