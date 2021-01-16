Адміністрації бойовиків погодилися передати полонених українців в односторонньому порядку. Сергій Гармаш вважає, що до такого кроку вдалися через нестачу грошей на утримання бранців.

Чому бойовики готові передати Україні полонених

Причину односторонньої передачі полонених представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш пояснив у коментарі "Обозревателю".

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Нам віддають хворих і немічних людей, а також тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі. Вони їм не потрібні,

– зазначив Гармаш.

За його словами, це свідчить про складну ситуацію у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також про те, що в них немає грошей на утримання "непотрібних їм людей".

Хто має займатися цим питанням

Гармаш уточнив, що передача утриманих українців, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі, не належить до компетенції ТКГ.

Насправді це рівень уповноважених із прав людини – Людмили Денісової зі сторони України та Тетяни Москалькової від Росії.

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Що відомо про передачу Україні полонених