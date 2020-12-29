Окупанти блокують роботу пунктів пропуску на Донбасі, адже бояться, що люди з окупованих територій побачать набагато кращі умови життя. Крім того, на Донбасі намагаються приховати реальну ситуацію з коронавірусом.

З українського боку всі КПВВ працюють. Про це заявив віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.

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Однак окупанти пропускають людей через так звані проксі лише двічі на тиждень.

Навіщо окупанти блокують роботу КПВВ

За словами Резнікова, демонстрація успіху України для бойовиків — погана історія. Все тому, що українці, які проживають як заручники на окупованих територіях, перетинають КПВВ та бачать, що тут кращі дороги, дешевші та якісніші продукти, нові сучасні хаби та сервіси просто на КПВВ.

Хочеш — відправляй посилку, сто послуг у ЦНАПі, доступні ліки, чотири банкомати Ощадбанку, можна знімати гроші з пенсійної картки самому, а не віддавати якомусь посереднику неймовірні відсотки. Хочеш — сідай на автобус і їдь до родичів. Будь ласка, все тут. Тому, це найгірше, що може бути для Росії,

– наголосив Резніков.

Крім того, окупанти намагаються приховати справжню ситуацію з коронавірусом. Міністр зауважив, що росіяни стверджують нібито на окупованому Донбасі є тільки пневмонія, а не COVID-19. Проте політик наголосив, що коли весь світ хворіє, такого не може бути. Крім того, за інформацією Резнікова, лікарям на окупованих територіях заборонено поширювати дані про кількість смертей від коронавірусу.

Також віцепрем'єр додав, що при успішному відкритті КПВВ, потрібно провести зустріч у Нормандському форматі. Натомість росіяни цього не хочуть.

Що цьому передувало

З 10 листопада пункти пропуску на Донбасі мали відновити роботу. З української сторони так і сталось.

Проте з боку окупантів працюють лише 2 КПВВ. При цьому пропускають далеко не всіх людей. Процес триває дуже повільно.

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