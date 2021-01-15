Перед очільниками митниці ставлять 2 контроверсійних завдання. Зокрема, наповнення бюджету і трансформація служби.

Чому очільників митниці часто змінювали

Менеджерів, які б відповідали таким вимогам, знайти важко. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Радіо НВ".

До речі Мільярди гривень збитків: скільки Україна недоотримує через корупцію на митниці

Марченко наголосив, що ніхто не буде толерувати корупцію на митниці. Проте, за словами міністра, залишається багато питань до митників. Наприклад, із ким вони працювали раніше.

Політик додав, що потрібен порядок та чіткі виконання завдань. Інакше система "посадить себе у теплу ванну".

Держбюджет страждає

Марченко наголосив, що у 2020 році змінили план митниці, адже зменшились макропоказники. Все тому, що до пандемії у бюджет закладали інші цифри.

Всім все добре, єдине що страждає – державний бюджет,

– зауважив міністр.

До речі, раніше політик розповідав, що через корупцію та контрабанду на митниці держава щомісяця недоотримує 2 – 3 мільярди гривень.

Як змінювались очільники митниці у 2020 році