У МВС пояснили, чому не вдалося врятувати 15 людей, які загинули під час пожежі у Харкові. Зокрема, це не могли зробити через швидке поширення вогню.

Загиблих не вдалося врятувати також тому, що всі люди, які перебували на 2 поверсі будинку престарілих, були маломобільними та мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє Офіс Президента.

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Якою було ситуація, коли прибули рятувальники

Інформація про пожежу надійшла у ДСНС о 15:03. О 15:15 вогнеборці прибули до палаючого будинку. У той час по периметру всієї будівлі виривалося полум'я та густий чорний дим.

Через вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Крім того, горіло перекриття між першим та другим поверхом.

Що відомо про пожежу у Харкові