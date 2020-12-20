Нещодавно в Україні головна новорічна ялинка стала символом розбрату, як і під час Майдану. Ця тема знову розділила українців на 2 табори, однак тепер вже за релігійною ознакою.

Це можна назвати й псевдорелігійним підґрунтям, адже суперечки довкола капелюха на ялинці мають до питань віри приблизно таке ж відношення, як і суперечка довкола горілки у великодньому кошику. Про це – у відеоблозі "Думки мої тихі" на 24 каналі.

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Чому виникла суперечка

У Києві представники місцевої влади захотіли прикрасити ялинку в казковому стилі, а для цього обрали капелюх. Однак священники побачили в такій прикрасі відьомський символ й почали вимагати зняти його. Натомість у ПЦУ запропонували повісити на верхівку ялинки традиційний символ – зірку, яка віщує про народження сина Божого.



Ялинка з капелюхом 2021 на Софійській площі / Фото Folk Ukraine

Цієї ситуації можна було уникнути, однак суперечка активно розвивалася. Річ у тім, що "противники капелюха" звинувачували опонентів у посяганні на підвалини віри, тоді як його "прихильники" говорили про "середньовічне варварство та мракобісся".

У результаті представники влади таки піддалися тиску священників та зняли з ялинки капелюх.

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Чому не треба було знімати капелюх

По-перше, прикрашання ялинки – це взагалі язичництво, тому нинішнім священникам не варто було торкатися цієї теми. По-друге, згадані ними відьми насправді є просто жінками, яких в певний час священники спалювали живцем. Саме тому нинішнім святим отцям не треба було зайвий раз привертати увагу до такої страшної сторінки їхньої біографії.

По-третє, варто задуматися, чому взагалі священники почали вказувати, які прикраси є прийнятними, а які забороненими.

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Отже, з головною ялинкою країни цього року вийшла відверто некрасива історія. Усе через те, що вона залишила після себе неприємний осад для багатьох українців.