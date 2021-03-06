"Нафтогаз" відімкнув Донеччину від газу й вона – зараз без тепла: у компанії пояснили ситуацію

Джерело:фейсбук Нафтогазу
Нафтогаз звернувся до Донецькоблгазу та до тамтешньої місцевої влади. У державній компанії закликають їх втрутитися в ситуацію з відключенням тепла на Донеччині.
Нафтогаз звинувачує Донецькоблгаз у порушенні "Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблем у сфері постачання теплової енергії та гарячої води громадянам". Також Нафтогаз закликає скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу компанії Донецьктеплокомуненерго. Відповідно, відновиться й подання тепла споживачам.
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Група "Нафтогаз" протягом всього опалювального сезону також закликає місцеву владу втрутитись в ситуацію навколо постачання газу комунальному підприємстку "Донецьктеплокомуненерго",
– наголосили в компанії.
У "Нафтогазі" підкреслюють, що в Україні є компанії, що порушують закон і не розраховується за газ. У компанії додають, що розв'язання цієї проблеми є критично важливим також для наповнення державного бюджету. Доручення щодо верифікації боргів теплокомуенерго в лютому дав також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Група "Нафтогаз" із розумінням ставиться до проблем постачальників тепла в опалювальний сезон, і завжди знаходила спосіб розв'язання проблеми, як це трапилось ще в 9 областях, що перебувають у схожій ситуації. Цього також вимагає підписаний "Меморандум",
– підсумували у державній компанії.
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