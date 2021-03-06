"Нафтогаз" відімкнув Донеччину від газу й вона – зараз без тепла: у компанії пояснили ситуацію
Нафтогаз звернувся до Донецькоблгазу та до тамтешньої місцевої влади. У державній компанії закликають їх втрутитися в ситуацію з відключенням тепла на Донеччині.
Джерело:фейсбук Нафтогазу
Нафтогаз звинувачує Донецькоблгаз у порушенні "Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблем у сфері постачання теплової енергії та гарячої води громадянам". Також Нафтогаз закликає скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу компанії Донецьктеплокомуненерго. Відповідно, відновиться й подання тепла споживачам.
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Група "Нафтогаз" протягом всього опалювального сезону також закликає місцеву владу втрутитись в ситуацію навколо постачання газу комунальному підприємстку "Донецьктеплокомуненерго",
– наголосили в компанії.
Чому на Донеччині відімкнули тепло: версія Нафтогазу
- Місцевий постачальник протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ. Також він не платив за його споживання.
- У підсумку це призвело до накопичення боргу в 1,5 мільярда гривень та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон. ПСО – постанова уряду про покладання спеціальних обов'язків.
- Водночас заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала.
Це не єдиний такий проблемний постачальник
У "Нафтогазі" підкреслюють, що в Україні є компанії, що порушують закон і не розраховується за газ. У компанії додають, що розв'язання цієї проблеми є критично важливим також для наповнення державного бюджету. Доручення щодо верифікації боргів теплокомуенерго в лютому дав також прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Група "Нафтогаз" із розумінням ставиться до проблем постачальників тепла в опалювальний сезон, і завжди знаходила спосіб розв'язання проблеми, як це трапилось ще в 9 областях, що перебувають у схожій ситуації. Цього також вимагає підписаний "Меморандум",
– підсумували у державній компанії.
До речі Ще одна фіксована ціна: Укргазвидобування продаватиме весь свій газ на рівних умовах
Що цьому передувало
- "Нафтогаз" припинив постачання природного газу для "Донецьктеплокомуненерго". Все – через борги підприємства.
- У підсумку Донеччина 6 березня залишилася без тепла.
- У Донецькоблгазі кажуть, що дії Донецьктеплокомуненерго та "Нафтогазу" змушують діяти згідно з вимогами законодавства, аби не допустити державі збитків.
- Мовиться про несанкціоноване споживання газу. Розмір таких збитків може сягати 150 мільйонів гривень щомісяця.
- Загальна заборгованість Донецьктеплокомуненерго сягає понад 1,5 мільярда гривень. Для відновлення постачання газу необхідно сплатити щонайменше 302 мільйони.
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