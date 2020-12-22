МОЗ використало з коронавірусного фонду лише 10,1 мільярд гривень, тобто майже половину суми. Все тому, що неякісно розпланували розподіл грошей.

Так, це пов'язано з неправильним плануванням та переформатуванням бюджетних програм під кінець року. Про це заявив керівник Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю ТСН.

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На що витрачали гроші з фонду

За словами Пацкана, всього для боротьби з COVID-19 для міністерства охорони здоров'я виділили 21,8 мільярда гривень.

Зокрема, па підвищення доплат для медиків передбачили 6 мільярдів, а станом на 10 грудня використали 5,4 мільярда.

У листопаді додатково виділили 1 мільярд, аби закупити експрес-тести для визначення антигену вірусу. З цієї суми не використали нічого.

На забезпечення й закупівлю медичних послуг за державною програмою уряд нещодавно передбачив додатково 5,3 мільярда. Гроші не використали.

Щоб купити комп’ютерні томографи та ангіографи для приймальних відділень виділили 4,7 мільярда, з яких використали 1,9 мільярда. Проте у МОЗ зазначили, що є контракти, які, ймовірно, використають до кінця року.

На закупівлю засобів індивідуального захисту та забезпечення роботи лабораторних центрів МОЗ виділили ще 3 мільярди, а використали лише 1 мільярд.

Керівник рахункової палати додав, що для місцевих бюджетів запланували 1,5 мільярда, аби забезпечити ліжковий фонд для подачі кисню. На капітальний ремонт приймальних відділень в медзакладах виділили 1,7 мільярда.

Що каже Пацкан про розподіл грошей

Посадовець наголосив, що на тести, реагенти та обладнання у фонді варто було одразу передбачити 2 – 4 мільярди гривень. Проте у травні на заклади 308 мільйонів, а у листопаді додатково виділили 1 мільярд. Пацкан додав, що з цих грошей МОЗ не використав ні копійки.

МОЗ не використав майже половину коронавірусного фонду. Можна було безкоштовно протестувати незахищені верстви населення, і тих самих медиків, які борються з пандемією, освітян, поліцейських, які безпосередньо кожен день контактують з людьми,

– додав керівник.

Крім того, Пацкан наголосив, що ще одне болюче питання – це гроші на кисень для хворих. За словами глави рахункової палати, за жовтень – листопад до обласних бюджетів перерахували 1,5 мільярда гривень.

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"Є ризик, що ці кошти не будуть реально використані. Поки укладуть контракти, погодять будівельні роботи… Адже кисень — це не просто купити переносні кисневі апарати. Це все час. Я більш ніж переконаний, що ці кошти не будуть використані, і не встигнуть забезпечити лікарні киснем", – підсумував посадовець.

Зверніть увагу! Раніше у коронавірусний фонд заклали 66 мільярдів гривень. Значну частину грошей витрачали не на сферу охорони здоров'я, а на будівництво доріг, соцзахист, культуру. Саме за це президента Володимира Зеленського неодноразово критикували опоненти.