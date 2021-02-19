Щоб донести правду про Донбас, – Кравчук про появу на російському каналі

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив свою появу в ефірі російського телеканалу. Політик заявляє, що таким чином хоче донести правду про ситуацію на Донбасі.

Леонід Кравчук приєднався до ефіру шоу "Час покаже" на російському "Першому каналі" 15 лютого. Після його виступу та невеликої дискусії, на ту саму передачу доєднався ватажок бойовиків контрольованого Росією угруповання "ДНР" Денис Пушилін.

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Український політик вважає, що його включення до російських телеефірів допоможе донести позицію України щодо ситуації на Донбасі. Пізніше він прокоментував цей виступ в ефірі: "Справа не в тому, з ким ти говориш, а в тому, що ти говориш".

Перший президент України не вбачає у своїх діях нічого поганого. Оскільки раніше під час перемовин у Тристоронній контактній групі Пушилін теж долучався до роботи. Але політик запевняє, що особисто з ватажком російських бойовиків не спілкувався.

Я поставив йому одне запитання, яке є для мене принциповим: вони хочуть будувати там на неконтрольованому Донбасі якусь національну російську державу? Тоді нам з ними говорити взагалі нема ніякої потреби. Або вони хочуть все ж таки будувати або домовлятися з нами, як інтегрувати ті регіони в Україну,

– наголосив Кравчук.

Голова ТКГ додав, що після виступу він отримав багато позитивних листів від росіян.

"Треба говорити всім правду, захищати Україну, захищати національні інтереси", – додав він.

Кравчук на російському телебаченні