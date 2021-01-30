Вперше за 7 років Крим виступив проти президента Росії Володимира Путіна. 23 січня 2021 року жителі міст окупованого півострова вийшли на протести у підтримку опозиціонера Олексія Навального. Російський суд Севастополя виніс вироки 12 затриманим протестувальникам.

Джерело: "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу

Що відомо про інші події в окупованому Криму – дізнайтеся у новому випуску програми.

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Вирубка кримських лісів​

У Криму завершують 8 завершальний етап будівництва автомагістралі "Таврида". Для цього масово вирубують дерева та кущі, що заважають будівництву. Загалом планують вирубати близько 111 тисяч дерев, а також понад 116 тисяч кущів. Висадку нових саджанців вздовж траси – не планують.

Що відомо про трасу "Таврида"? Автомобільна дорога на території Криму, що сполучає Керч – Сімферополь – Севастополь. Довжина цієї траси – 250,7 кілометра. Будівництво вела санкт-петербурзька компанія "ВАД".



Екологи запевняють, що такі масштабні вирубки лісу знищать особливу природу Криму. Жителі окупованого півострова негативно ставляться до таких змін. Проте головне управління природних ресурсів та екології міста Севастополь має намір підрахувати кількість втрачених лісів й скласти план компенсації вже після вирубки.

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