В знаннях, дітях та депозитах: Марченко відповів, у чому краще зберігати гроші

У період нестабільної економіки, більшість українців цікавить питання, як захистити свої гроші від знецінення і де їх краще зберігати. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав кілька варіантів.

Зараз існують інструменти, які дозволяють не тільки зберігати, але й примножувати заощадження. Про це міністр розповів у інтерв'ю програми "Перехресний допит".

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Депозити на навчання

Міністр фінансів вважає, що краще зберігати гроші – в знаннях, в розвитку і в наступних поколіннях.

Тому вкладайте гроші в навчання себе та дітей. Зберігайте гроші в депозитах українських банків,

– наголосив Марченко.

Купівля облігацій

Він також наголосив, що за можливістю можна купувати облігації державної позики у Міністерства фінансів, тому що багато хто в цьому зараз зацікавлені.

На запитання журналістки, чи є можливість купити, наприклад, 1 – 2 облігації, міністр відповів, що так, але через спеціальних інституційних інвесторів.

"Є можливість і напряму, деякі банки навіть пропонували програмні інструменти, які дозволяють це робити", – підсумував міністр.

Повністю програма "Перехресний допит" з Сергієм Марченко: дивіться відео