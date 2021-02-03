Разом із забороною каналів Медведчука мовник ATR не отримав фінансування, – Муждабаєв

ОПЗЖ та Віктор Медведчук обурились санкціям і зробили популістську заяву, що хочуть ініціювати імпічмент Президенту України Володимиру Зеленському. Чому лише зараз влада ввела санкції проти відверто проросійських медіа – поки не зрозуміло.
Джерело: 24 канал
Заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв підтримав рішення щодо закриття проросійських каналів. В ефірі він заявив, що інакше війну, зокрема інформаційну, виграти неможливо.
Цікаво Тарас Козак є гаманцем Медведчука, – Шабунін пояснив причину
За його словами, одночасно з тим, як Володимир Зеленський забрав з ефіру ZIK, "112 Україна" і NewsOne, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков фактично заборонив ATR – єдиний кримськотатарський канал.
Це абсолютний парадокс,
– зазначив Муждабаєв.
Зазначимо! Гендиректора і власник телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що мовник знову не може отримати фінансування з державного бюджету.
За його словами, міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей, які ATR мав отримати як пряму підтримку. Тепер для їхнього отримання доведеться брати участь у тендері, на розробку якого знадобиться щонайменше пів року.
У бюджеті, як зауважив Муждабаєв, вже закладені 50 мільйонів гривень. Щорічно їх призначали на фінансування трансляції каналу та виробництва продукції для окупованого Криму.
Він наголосив, що цього року ці гроші переробили з субсидій на послуги. Наразі на конкурсній основі виставлятимуть лоти, де мовники конкуруватимуть один з одним.
Це означає припинення мовлення кримськотатарського каналу ATR. Я називаю це планом знищення каналу Резніковим,
– сказав заступник гендиректора.
Він також відзначив: "Ми відмовляємось брати участь в будь-яких лотах. Водночас ми боротимемось за збереження нашого каналу будь-якими можливими способами".
Муждабаєв зауважив, що всім відомо, хто на кого працює, таємниць немає. "Ми працюємо на кримськотатарський народ. Канали, які заборонили – працюють на Росію", – також він додав.