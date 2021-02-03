Разом із забороною каналів Медведчука мовник ATR не отримав фінансування, – Муждабаєв

ОПЗЖ та Віктор Медведчук обурились санкціям і зробили популістську заяву, що хочуть ініціювати імпічмент Президенту України Володимиру Зеленському. Чому лише зараз влада ввела санкції проти відверто проросійських медіа – поки не зрозуміло.

Джерело: 24 канал

Заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв підтримав рішення щодо закриття проросійських каналів. В ефірі він заявив, що інакше війну, зокрема інформаційну, виграти неможливо.

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Абсолютний парадокс

За його словами, одночасно з тим, як Володимир Зеленський забрав з ефіру ZIK, "112 Україна" і NewsOne, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков фактично заборонив ATR – єдиний кримськотатарський канал.

Це абсолютний парадокс,

– зазначив Муждабаєв.

Зазначимо! Гендиректора і власник телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що мовник знову не може отримати фінансування з державного бюджету.

За його словами, міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей, які ATR мав отримати як пряму підтримку. Тепер для їхнього отримання доведеться брати участь у тендері, на розробку якого знадобиться щонайменше пів року.

У бюджеті, як зауважив Муждабаєв, вже закладені 50 мільйонів гривень. Щорічно їх призначали на фінансування трансляції каналу та виробництва продукції для окупованого Криму.

ATR відмовляється конкурувати

Він наголосив, що цього року ці гроші переробили з субсидій на послуги. Наразі на конкурсній основі виставлятимуть лоти, де мовники конкуруватимуть один з одним.

Це означає припинення мовлення кримськотатарського каналу ATR. Я називаю це планом знищення каналу Резніковим,

– сказав заступник гендиректора.

Він також відзначив: "Ми відмовляємось брати участь в будь-яких лотах. Водночас ми боротимемось за збереження нашого каналу будь-якими можливими способами".

Таємниць немає

Муждабаєв зауважив, що всім відомо, хто на кого працює, таємниць немає. "Ми працюємо на кримськотатарський народ. Канали, які заборонили – працюють на Росію", – також він додав.

Блокування проросійських каналів: коротко



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу