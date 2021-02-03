Чому канали Медведчука не заблокували раніше: відповідь депутатки

3 лютого 2021 , 13:01
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У Верховній Раді депутати по-різному відреагували на введення санкцій проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів. Зокрема, декого цікавило питання, чому це не зробили раніше.

Джерело: 24 канал

Депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що для такого рішення важливою є юридична частина. Вона припустила, що в СБУ тільки зараз з'явилася достатні докази й аргументація, щоб подати їх на розгляд РНБО.

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На думку депутатки, такі рішення формуються в доволі обмеженому колі – серед членів РНБО й СБУ.

Якби ми з цього зробили якийсь політичний анонс, то ще не зрозуміло, як би все було далі,
– розповіла вона.

Зверніть увагу! Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Ради нацбезпеки й оборони не підтримав застосування санкцій проти Тараса Козака. Він був єдиним із членів РНБО, хто утримався.

Кравчук додала, що рішення про введення санкцій є "нормальним" і в таких випадках слід діяти дуже швидко.

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За словами депутатки, заяви ОПЗЖ про наміри ініціювати процедуру імпічменту Володимира Зеленського є лише частиною політичної агітації партії. Кравчук зазначила, що зробити це неможливо.

Блокування каналів Медведчука: коротко

  • Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука. Термін дії – 5 років.
  • Санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.
  • Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
  • Тарас Козак назвав такі дії влади незаконними та заявив про цензуру в державі.