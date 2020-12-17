Іран на переговорах щодо катастрофи літака МАУ свідомо затягує час, щоб знизити громадський інтерес до трагедії. Це може вплинути на рівень відповідальності і компенсації родинам загиблих.

У МЗС кажуть, що така тактика Ірану їм зрозуміла. Про це розповів заступник глави МЗС Євген Єнін в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Ми спостерігаємо весь арсенал, скажімо, інструментарію щодо ухилення від надання прямих відповідей, розтягування часу. Абсолютно можу зрозуміти таку тактику іранської сторони. Їх прямим бажанням є зниження суспільного інтересу до трагедії,

– заявив він.

Єнін нагадав, що Україна має величезний досвід переговорів з Росією, і неконструктивний характер поведінки таких "партнерів" призвів до того, що відповідні питання досить швидко були прийняті до розгляду або міжнародним судом ООН, або міжнародними арбітражами.

"Я жодним чином не хотів би загрожувати тим, що Україна найближчим часом звернеться до міжнародного суду або буде приймати інші механізми захисту порушених прав. Однак така опція є, а іранська сторона повинна про неї пам'ятати", – додав дипломат.

За його словами, українська сторона хотіла організувати спільну слідчу групу, яка отримала б доступ до всіх матеріалів кримінальної розслідування фактично в режимі онлайн.

Ми б хотіли спільного проведення слідчих дій – це спільні допити, експертизи. Якщо трапиться так, що переговори зайдуть в безвихідь, ми змушені будемо використовувати інші правові механізми відновлення порушених прав,

– зазначив Єнін.

Він додав, що Україна буде вести переговори з іранською стороною стільки, скільки це буде потрібно. Водночас, за словами дипломата, іранська сторона повинна прекрасно розуміти, що у терпіння України й інших партнерів є "якась межа".

"Суспільство вимагає від нас результату, родичі вимагають справедливості і саме цей критерій є для нас ключовим", – підсумував він.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу

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