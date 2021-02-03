Чому інформація на "плівках Деркача" є неправдивою: докази журналістів InformNapalm

Міністерство фінансів з контролю за іноземними активами США 11 січня 2021 року вжило додаткові санкції щодо 7 осіб та 4 суб'єктів. Вони є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, яка має стосунок до Андрія Деркача.
Джерело: Informnapalm на 24 каналі
У санкційний список потрапили помічник Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, експрокурор ГПУ Костянтин Кулик, колишній депутат-втікач Олександр Онищенко, а також люди з оточення політика – Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель. Також там опинилися сайти "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks та "Скептик".
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Особливо приємно, що все це є предметом дослідження волонтерів спільноти InformNapalm.
Про "плівки Деркача" вперше заговорили після пресконференції політика, яка відбулась ще в травні 2020 року. Депутат Верховної Ради запросив журналістів, щоб надати їм аудіозаписи переговорів Джозефа Байдена та Петра Порошенка, які нібито свідчили про зв'язки американської допомоги Україні та "розслідування корупції у компанії Burisma".
Андрій Деркач / Фото Petro Zhuravel
На аудіозаписах люди з голосами Байдена та Порошенка обговорювали можливий розвал парламентської коаліції в Україні та отримання 1 мільярда доларів нібито в обмін на припинення розслідування корупційних дій компанії Burisma. Тоді там обіймав посаду син чинного президента США.
В Україні пресконференція отримала резонанс здебільшого завдяки реакції на неї ряду офіційних осіб. Зокрема, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, тісно пов'язаний із партією Віктора Медведчука "Український вибір", виступив з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з приводу "плівок Деркача".
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Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію, заявивши, що кваліфікувати ці плівки мають правоохоронці. Справою терміново зайнялася Генеральна прокуратура України. Порошенко й офіційні представники Байдена зайняли ту саму позицію, яку продовжують зберігати й зараз: плівки – явна фальсифікація.
У США "плівки" викликали доволі великий резонанс, потрапивши в обговорення політичних медіа. Аудіозаписи навіть прокоментували найбільші американські ЗМІ, зробивши ремарки про їхнє сумнівне походження та про минуле у ФСБ Андрія Деркача. Журналістка каналу One America News Шанель Ріон навіть виступила з заявою, що теж має у розпорядженні такі аудіозаписи й передає їх для перевірки міжнародному журналістському товариству.
Наступна серія "плівок Деркача" побачила світ на черговій пресконференції, яку народний депутат провів вже у червні 2020 року разом із колишнім високопоставленим співробітником ГПУ Костянтином Куликом. Тоді пресконференцію анонсували як нові докази "міжнародної корупції та зовнішнього управління Україною".
Костянтин Кулик / Фото НАБУ
Третю серію плівок опублікували на фейсбук-сторінці Андрія Деркача. Вона нібито містила розмову Порошенка та Путіна у 2015 році. Це викликало великий резонанс у соцмережах, адже голос на плівках був схожим на Порошенка. Розмова була достатньо ввічливою та компліментарною, ніби Путін не є уособленням російської агресії проти України, а черговим міжнародним партнером.
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Ще у 2020 році журналісти InformNapalm надали докази того, що ця інформація є вигадкою. Під час вивчення відкритих даних та інформації з власних джерел, ми за сукупністю можемо стверджувати наступне.
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Зібрані нами факти лягли в основу розширення санкційних заходів Сполученими Штатами. Через це, коли нас запитують, чого варта ваша праця, ми можемо назвати ще одну конкретну перемогу. Водночас ворогам нашої держави я рекомендую запам'ятати – полум'я завжди долає темряву.