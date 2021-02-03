Міністерство фінансів з контролю за іноземними активами США 11 січня 2021 року вжило додаткові санкції щодо 7 осіб та 4 суб'єктів. Вони є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, яка має стосунок до Андрія Деркача.

Джерело: Informnapalm на 24 каналі

У санкційний список потрапили помічник Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, експрокурор ГПУ Костянтин Кулик, колишній депутат-втікач Олександр Онищенко, а також люди з оточення політика – Антон Симоненко, Андрій Теліженко та Петро Журавель. Також там опинилися сайти "Ера-Медіа", Only News, NabuLeaks та "Скептик".

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Особливо приємно, що все це є предметом дослідження волонтерів спільноти InformNapalm.

Що відомо про "плівки Деркача"

Про "плівки Деркача" вперше заговорили після пресконференції політика, яка відбулась ще в травні 2020 року. Депутат Верховної Ради запросив журналістів, щоб надати їм аудіозаписи переговорів Джозефа Байдена та Петра Порошенка, які нібито свідчили про зв'язки американської допомоги Україні та "розслідування корупції у компанії Burisma".



Андрій Деркач / Фото Petro Zhuravel

На аудіозаписах люди з голосами Байдена та Порошенка обговорювали можливий розвал парламентської коаліції в Україні та отримання 1 мільярда доларів нібито в обмін на припинення розслідування корупційних дій компанії Burisma. Тоді там обіймав посаду син чинного президента США.

Як на це відреагували в Україні

В Україні пресконференція отримала резонанс здебільшого завдяки реакції на неї ряду офіційних осіб. Зокрема, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, тісно пов'язаний із партією Віктора Медведчука "Український вибір", виступив з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з приводу "плівок Деркача".

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Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію, заявивши, що кваліфікувати ці плівки мають правоохоронці. Справою терміново зайнялася Генеральна прокуратура України. Порошенко й офіційні представники Байдена зайняли ту саму позицію, яку продовжують зберігати й зараз: плівки – явна фальсифікація.

Реакція США

У США "плівки" викликали доволі великий резонанс, потрапивши в обговорення політичних медіа. Аудіозаписи навіть прокоментували найбільші американські ЗМІ, зробивши ремарки про їхнє сумнівне походження та про минуле у ФСБ Андрія Деркача. Журналістка каналу One America News Шанель Ріон навіть виступила з заявою, що теж має у розпорядженні такі аудіозаписи й передає їх для перевірки міжнародному журналістському товариству.

Наступна серія "плівок Деркача" побачила світ на черговій пресконференції, яку народний депутат провів вже у червні 2020 року разом із колишнім високопоставленим співробітником ГПУ Костянтином Куликом. Тоді пресконференцію анонсували як нові докази "міжнародної корупції та зовнішнього управління Україною".



Костянтин Кулик / Фото НАБУ

Третю серію плівок опублікували на фейсбук-сторінці Андрія Деркача. Вона нібито містила розмову Порошенка та Путіна у 2015 році. Це викликало великий резонанс у соцмережах, адже голос на плівках був схожим на Порошенка. Розмова була достатньо ввічливою та компліментарною, ніби Путін не є уособленням російської агресії проти України, а черговим міжнародним партнером.

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Чому інформація є неправдивою

Ще у 2020 році журналісти InformNapalm надали докази того, що ця інформація є вигадкою. Під час вивчення відкритих даних та інформації з власних джерел, ми за сукупністю можемо стверджувати наступне.

"Плівки Деркача" існують тільки у цифровому вигляді, що позбавляє сенсу розмови про їхню автентичність та справжність. Деркач вже не вперше публікує фейкові документи. Тут можна пригадати історію із так званою "розпискою Віктора Пінчука", якою той ніби то зобов'язався служити КДБ.

Деркач вже не вперше публікує фейкові документи. Тут можна пригадати історію із так званою "розпискою Віктора Пінчука", якою той ніби то зобов'язався служити КДБ. У своїх поясненнях, звідки в нього могли взятися ці аудіозаписи, Деркач суперечить собі та явно говорить неправду. Всі інші джерела, які претендують на наявність у них "записів" на перевірку, зокрема американська журналістка Шанель Ріон, використовують у якості першоджерела підконтрольний Деркачу сайт NABU Leaks.

Всі інші джерела, які претендують на наявність у них "записів" на перевірку, зокрема американська журналістка Шанель Ріон, використовують у якості першоджерела підконтрольний Деркачу сайт NABU Leaks. Андрій Деркач – агент впливу Росії в Україні. Він пов'язаний із Росією та її спецслужбами цілою низкою міцних та актуальних стосунків: комерційних – по лінії Олега Дерипаски, особистих – по лінії батька, а також суспільно-політичних – по лінії РПЦ. ЗМІ зацікавилися частими поїздками Андрія Деркача у Росію й опублікували графік цих візитів. Наша перевірка засвідчила, що ці дані відповідають дійсності.

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Інші партнери Деркача по спецоперації, зокрема, Костянтин Кулик, також пов'язані з Росією та її діяльністю із розгортання диверсійно-розвідувальної мережі в Україні.

Інформаційна спецоперація "плівки Деркача" націлена не на внутрішньоукраїнські процеси, а на втручання у президентську кампанію США у 2020 році.

Зібрані нами факти лягли в основу розширення санкційних заходів Сполученими Штатами. Через це, коли нас запитують, чого варта ваша праця, ми можемо назвати ще одну конкретну перемогу. Водночас ворогам нашої держави я рекомендую запам'ятати – полум'я завжди долає темряву.