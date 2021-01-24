У 2017 році в Україні почали реформувати інтернати – спадщину Радянського союзу. Вона більше шкодила дітям, аніж допомагала соціалізуватися.

За задумом, реформа мала зменшити кількість дітей, які б до 18 років залишалися б в ізоляції – не пристосованими до життя у дорослому віці. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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В інтернатах – майже 100 тисяч дітей

Уповноважений із прав дитини Микола Кулеба зазначив: "Майже 100 тисяч дітей живуть у 700 інтернатах. З них – тільки 4 тисячі дітей-сиріт, які потребують сімейного влаштування, тобто це 4%. Всі інші діти мають батьків".

Головне завдання держави – розібратися, які причини штовхають батьків віддати дитину до інтернатного закладу,

– відзначив Кулеба.

Уряд відклав реформу

Вже на початку 2021 року, тобто на 4 рік реалізації програми, Уряд раптово видав розпорядження, яким фактично відклав реформу у часі. Урядовці відтермінували один із найважливіших пунктів.



Чому уряд зупинив реформу щодо інтернатів / Скриншот з відео

Якщо проєкт втілять у життя, то дітлахів до 3 років продовжать влаштовувати до інтернатів. А це суперечить самій реформі.

Альтернатива класичному інтернату

Відтак одна із альтернатив класичного інтернату – дитячі будинки сімейного типу. У таких випадках батьки виховують до 10 дітей і отримують підтримку від держави чи з місцевого бюджету.

Кожен хлопчик чи дівчинка матимуть там окрему кімнату, ходитимуть до школи чи навчатимуться з репетиторами.

Реформу можуть згорнути

Експерти ж побоюються, що реформу інтернатів можуть взагалі згорнути. Листа на підтримку Уповноваженого із прав дитини Миколи Кулеби написав і львівський благодійний фонд "Рідні".

Його керівниця Мар'яна Романяк переконана: реформа має тривати, адже інтернати ніколи не дадуть дітям достатньо опіки та уваги.

В Україні є проблема, що діти з інтернатних закладів не можуть сформувати сім'ю, часто вагітніють у ранньому віці і своїх дітей також віддають в інтернати. Чому? Тому що в них немає цієї моделі сім'ї,

– відзначила Романяк.



Реформування інтернатів / Скриншот з відео

Формування системи інтернатів

Ще у березні 2020 року Кабмін підтримав план реформування системи інтернатів. Він передбачає, що:

за 4 роки інтернатів в Україні має поменшати на 75%;

дітей, які їх залишатимуть, влаштовуватимуть до інших закладів освіти.

Саме так, як наголосив Микола Кулеба, роблять за кордоном.