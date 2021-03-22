Як у Харкові ледь не створили "ХНР": Терехов поділився спогадами

Виконувач обов’язків мера Харкова Ігор Терехов розповів, що його місто у 2014 було за крок до того, що сталося в Донецьку та Луганську. Однак начебто завдяки "зусиллям і мудрості" Кернеса вдалося стабілізувати ситуацію.

Терехов відзначив мудрість жителів Харкова, бо вони не перейшли межу, після якої точно утворилася б "Харківська Народна Республіка". Ще він розповів про тодішні проросійські настрої харків'ян.

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Чи згасли сепаратистські настрої в Харкові На думку виконувача обов'язків мера міста, бажання відділитися від України в жителів Харкова зникло вже давно. Вплинуло на це, зокрема, загострення конфлікту на Донбасі. Тоді харків'яни дізналися, який насправді вигляд має "Русская весна".

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Ігор Терехов говорить, що Харків є українським містом, де в багатьох жителів є родичі в Білгороді, Курську та найближчих областях Росії. Також, на його думку, економіка Харкова ще за СРСР була інтегрованою в російську. Водночас більшість людей у місті говорять російською. Це нібито і є основною причиною проросійських настроїв у 2014.

За його словами, на початку 2014 року під облдержадміністрацію були великі проросійські акції. Там можна було побачити колони автомобілів і багато людей, які розмахували російськими прапорами.

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Це були українські машини, українські студенти, наші діти, але вони кричали і махали російськими прапорами. Тільки іскру висічи, а далі зупинити дуже складно. Чому тут була така кількість людей, які хотіли зробити "ХНР" – це питання до правоохоронців і прикордонників,

– підсумував Терехов.