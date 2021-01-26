Верховна Рада не може призначити перевибори мера у Харкові. Адже секретар міськради Ігор Терехов, який наразі тимчасово виконує обов'язки міського голови, хоч і вчасно подав клопотання до парламенту, однак не додав до нього свідоцтво про смерть Геннадія Кернеса.

Джерело: 24 канал

Затягувати вибори найвигідніше тому, хто наразі є при владі, зокрема тимчасовому мері Ігорю Тєрєхову. Про це в ефірі повідомив головний редактор видання News Room Павло Федосенко.

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Кому вигідно затягувати вибори

За даними соціологічних досліджень, як відзначив журналіст, якби вибори відбулись найближчим часом, то перше місце посів би колишній мер Харкова Михайло Добкін. Саме він лідирує з великим відривом від інших претендентів.

Тєрєхову, його командам і харківським елітам вигідний цей процес. Вони хочуть затягнути його як мінімум до осені, щоб з допомогою адмінресурсу Тєрєхов зміг витягнути свій рейтинг і посісти перше місце,

– зазначив Федосенко.

Продовжувач справи Кернеса

Він зауважив, що всі дії Тєрєхова направлені на те, щоб показати, що саме він є єдиним нащадком і продовжувачем справи Геннадія Кернеса. Цим він намагається перетягнути на себе частину рейтингу колишнього мера.

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Кадрові перестановки

За словами головного редактора, у Харкові були деякі кадрові перестановки в основних комунальних підприємствах. Але, скоріш за все, вони не матимуть жодного ефекту. Адже всі організації розвалювали та обкрадали роками.

Хто має найбільші шанси на виборах

Боротьба на виборах, як додав Федосенко, скоріш за все розвиватиметься між Добкіним і Тєрєховим. "Я думаю, що все-таки буде 2 тури. Адже наразі жоден з них (претендентів – 24 канал) не має шансу отримати понад 50%", – також сказав журналіст.

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