Місія Міжнародного валютного фонду завершилася 13 лютого, однак жодних домовленостей щодо траншу так і не вдалося досягнути. У МВФ підкреслили, аби відбувся перегляд програми, Україні потрібен більший прогрес.

Джерело: "Перехресний допит" на 24 каналі

Чому Україна не змогла домовитися з МВФ щодо надання допомоги, чи є перспективи у введенні податкової амністії для бізнесу та як вплине призначення Маркарової на співпрацю з США – відповів директор Київської школи економіки, ексміністр розвитку економіки та радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

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Про невдалі переговори з МВФ

На вашу думку, що пішло не так у нашому спілкуванні з Міжнародним валютним фондом? Коли з'явилася інформація, що місія завершилася і грошей не буде, ми зателефонували міністру фінансів. Він сказав, що це – неправда, місія продовжує роботу, все добре. Однак за кілька днів Данило Гетманцев повідомив, що вона завершилася, грошей таки не буде.

Була неприємна деталь, що з тієї сторони вийшла комунікація, а з нашої – ні. Адже ми чекали, щоб бачити їхню комунікацію. У цьому питанні трохи були непорозуміння. Через це утворився вакуум інтерпретації з української сторони. Насправді відбувалися зуми, адже фізичної можливості приїзду не було. І це дуже відрізняється від стандартної місії. Коли вона приїжджає на 2 тижні, працює 24 години 7 днів, потім повертається.

І вже згодом 2 – 3 тижні готується конкретний текст меморандуму – домовленостей на робочому рівні. Зараз цього не відбулося, адже не дуже зрозуміло, що таке місія під час COVID-19. Думаю, нам потрібно намагатися довести ситуацію до того, щоб починати обговорювати текст меморандуму, а не конкретні економічні чи законодавчі питання.

Нам вказали, які точкові моменти ми маємо виправити?

Мені не подобається, коли кажуть "нам вказали". Ми теж на щось вказуємо.

На що ми вказали?

У нас є своя позиція щодо низки питань:

правоохоронна система;

амністія капіталу;

нульова декларація;

газ (Юрій Вітренко пропонував кілька бачень);

міністр фінансів пропонував певні рішення щодо бюджету на 2022 рік.

Ці процеси мають зійтися до певного результату. Тут є проблема недовіри. Вона пов'язана з тим, що ми багато років перебуваємо у політичному психозі. До прикладу, мали стояти 2 законопроєкти щодо ринку землі на 1 – 2 березня. Але їх не встигли опрацювати – там близько 1200 правок чи сторінок було. Не поставили, бо ще не готово – це вже сприймають, як зраду на політичному рівні.