У "Голосі" не задоволені політикою монобільшості. Саме тому ще 17 липня фракція перейшла в опозицію до чинної влади. Що стало переломним моментом для такого рішення – читайте далі.

Насамперед – перші результати роботи уряду Шмигаля. Про це розповіла очільниця партії Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Перша частина Про олігархів при владі та утримання нардепів за державні гроші: відверте інтерв'ю з Кірою Рудик

Вона наголосила, що "Голос" був єдиною фракцією, яка вийшла з зали засідань, коли президент представив новий Кабмін – після уряду Гончарука, який був реформаторським, з планом та стратегією.

"Ми розуміли, як зможемо бути максимально ефективними в парламенті, аби можна було ухвалити все хороше, конструктивне та антиолігархічне. Ми підтримали багато ініціатив", – зазначила депутатка.

Потім президент каже: "Цей уряд неефективний, зараз я вам покажу професіоналів". І тут виходять професіонали часів Януковича, які професіонали тільки в одному – як "пиляти" державні гроші,

– підкреслила Рудик.

І пояснила, що для "Голосу" це було абсолютно неприйнятно. Адже означало розворот курсу країни від реформ, Європи та швидких кроків до розвитку. Саме тому депутати вийшли з зали парламенту.

Рудик: Кожен крок уряду – це провал

"Ми сказали, що не будемо частиною цього фарсу. Потім дивилися, як буде працювати уряд. І бачили, що кожен його крок – це провал", – пояснила очільниця "Голосу".

Зокрема, зауважила вона, мовиться про дії уряду у питаннях боротьби з коронавірусом COVID-19. А також те, що його представники ніколи не працюють над своїми помилками.

Повне інтерв'ю з Кірою Рудик: дивіться відео 24 каналу