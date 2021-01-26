Чому Дубінський тримається за "Слугу народу": пояснення Фесенка

За інформацією ЗМІ, президент попросив Олександра Дубінського вийти з фракції. Однак депутат відмовився виконувати прохання Володимира Зеленського. Політолог Володимир Фесенко вважає, якщо нардеп все-таки вийде зі "Слуги народу", його вплив як позафракційного нардепа значно зменшиться.

Джерело: 24 канал

За словами Володимира Фесенка, це вкотре свідчить, що навряд чи можливий розкол всередині фракції. Адже якщо навіть Дубінський в цій ситуації не хоче виходити з монобільшості, то ще менше мотивів для виходу в інших депутатів.

До теми Зеленський попросив Дубінського піти зі "Слуги народу": той не послухав, – ЗМІ

Він зауважив, що деякі нардепи, яких раніше виключили зі "Слуги", підтвердили – їхні можливості та статус значно зменшилися після цього.

"Крім цього, Дубінський пішов на принцип. Він вважає себе ображеним, і якщо депутат сам вийде, це буде визнанням його провини. А він цього робити не хоче", – пояснив політолог.

У Зеленського увірвався терпець щодо Дубінського, – Фесенко

Президент продемонстрував принципову позицію щодо Дубинського. На думку Володимира Фесенка, у Зеленського просто увірвався терпець стосовно цього депутата. І це незадоволення накопичувалося.

Він пригадав, що вперше це проявилося під час скандалу з прослушкою прем'єра Олексія Гончарука. І припустив, що санкції США проти Дубінського стали для президента останньою краплею.

Що відомо про прослушку Гончарука? • 15 січня у мережі опублікували аудіозапис зустрічі нібито тоді ще чинного прем'єра Олексія Гончарука, Оксани Маркарової, яка була міністеркою фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, було обговорення про те, як пояснити Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні.



• Під час розмови "Гончарук" сказав, що президент – "повний профан" в економіці і додав, що у Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів". • Після скандалу прем'єр написав заяву про відставку і передав її Зеленському. Після зустрічі з президентом Гончарук залишився на посаді. Тоді Зеленський дав йому "другий шанс". Проте вже 4 березня Рада таки відправила Гончарука у відставку.

Політолог також назвав 2 варіанти подальшого розвитку подій.

► Можливе виключення Дубінського зі складу "Слуги народу". Хоча з цим пов'язані певні ризики. Дубінський може потягнути за собою деяких депутатів. Щоправда, тільки мажоритарників. Тоді потенційно можуть виникнути ризики для юридичного існування монобільшості.

►Дубінський може залишитися у складі фракції, але буде вже виступати як опозиційний депутат. Такі ситуації були раніше, наприклад, коли опозиційна група була всередині "Блоку Петра Порошенка".

На мою думку, навіть Коломойському не вигідно, щоб його депутати виходили разом з Дубінським. Тоді він повністю втратить вплив на фракцію і вступить в прямий конфлікт з Зеленським,

– зазначив Володимир Фесенко.

Він також підсумував, що раціонально президенту не вигідно розпускати парламент. Але якщо такі ситуації будуть накопичуватися, то, можливо, очільник держави на це й піде.

Санкції США проти Дубінського: що відомо

11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори. Їх підозрюють у роботі на Росію.

Такі обмеження сам парламентар назвав результатом чергових брудних провокацій та вимагав скликати через це засідання фракції.

Крім цього, депутат заявив, що не має наміру виходити з фракції через запроваджені санкції.



США ввели санкції проти українців / Інфографіка 24 каналу