За нардепом від фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським у Верховній Раді стоїть значна кількість людей, яких пов'язують з Ігорем Коломойським. Якщо його виключать з фракції, то за ним підуть й люди олігарха.

Джерело: 24 канал

Депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова пояснила, що після цього монобільшість у парламенті може "розвалитися". Зокрема, це стане першим кроком до перевиборів у Раді.

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Чому Дубінський не хоче виходити з фракції

Устінова розповіла, що перебування Дубінського у "Слузі народу" дає йому доступ до значної кількості інформації. Водночас для нього це є можливістю впливати на прийняття рішень у фракції.

Дубінський розуміє, що вийшовши зі "Слуги народу", він втратить величезну частину свого впливу й стане менш захищеним, в тому числі й від своїх "зручних" прокурорів,

– заявила вона.

Як розповіла депутатка, нерішучість керівництва фракції щодо Дубінського є поганим знаком як для монобільшості, так і для Офісу Президента.

За її словами, під санкції США попадають дуже одіозні особи, тому він не є звичайним депутатом. Зокрема, його звинувачують у намаганні втрутитись у президентські вибори США.

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Як зазначила Устінова, якщо зараз Україна не зробить крок щодо Дубінського, то для нової адміністрації Джозефа Байдена це буде показником неготовності співпраці Офісу Президента з США.

"Коли потрібно було виключати інших депутатів, то це робили миттєво, а тепер ми бачимо величезну затримку", – підсумувала депутатка.

Виключення Дубінського з партії: коротко