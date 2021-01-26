Чому Дубінський тримається за місце у "Слузі народу": пояснення депутатки
За нардепом від фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським у Верховній Раді стоїть значна кількість людей, яких пов'язують з Ігорем Коломойським. Якщо його виключать з фракції, то за ним підуть й люди олігарха.
Джерело: 24 канал
Депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова пояснила, що після цього монобільшість у парламенті може "розвалитися". Зокрема, це стане першим кроком до перевиборів у Раді.
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Чому Дубінський не хоче виходити з фракції
Устінова розповіла, що перебування Дубінського у "Слузі народу" дає йому доступ до значної кількості інформації. Водночас для нього це є можливістю впливати на прийняття рішень у фракції.
Дубінський розуміє, що вийшовши зі "Слуги народу", він втратить величезну частину свого впливу й стане менш захищеним, в тому числі й від своїх "зручних" прокурорів,
– заявила вона.
Як розповіла депутатка, нерішучість керівництва фракції щодо Дубінського є поганим знаком як для монобільшості, так і для Офісу Президента.
За її словами, під санкції США попадають дуже одіозні особи, тому він не є звичайним депутатом. Зокрема, його звинувачують у намаганні втрутитись у президентські вибори США.
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Як зазначила Устінова, якщо зараз Україна не зробить крок щодо Дубінського, то для нової адміністрації Джозефа Байдена це буде показником неготовності співпраці Офісу Президента з США.
"Коли потрібно було виключати інших депутатів, то це робили миттєво, а тепер ми бачимо величезну затримку", – підсумувала депутатка.
Виключення Дубінського з партії: коротко
- Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України. Зокрема, це стосувалося нардепа Олександра Дубінського. Як запевнили у Штатах, він втручався у вибори президента США та діяв проти одного з кандидатів – Джозефа Байдена.
- У "Слузі народу" запевнили, що для ретельного розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський на певний час вийшов з фракції.
- За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно припинити членство у фракції. Водночас нардеп не визнає себе винним.
- Дубінський 26 січня звернувся до Зеленського й попросив про особисту зустріч.
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