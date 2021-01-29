Дубінський має піти самостійно, щоб не ганьбити себе й партію, – Лещенко

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повинен прийняти рішення та самостійно піти з фракції, щоб не ганьбити себе та колег. Чим швидше він це зробить, тим меншими для нього будуть репутаційні втрати.
Джерело: 24 канал
Журналіст Сергій Лещенко заявив, що Дубінський своїми діями "тягне на дно" усіх людей з його оточення. Зокрема, у ситуації, яка склалася довкола виходу депутата з фракції, Дубінського вже нічого не врятує.
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За словами Лещенка, кількість людей, які підтримують виключення Дубінського зі "Слуги народу", тільки зростатиме. Як зазначив журналіст, єдине, що він може зробити, це – по-товариськи не підставляти своїх колег.
Він створив проблеми Україні, собі, "Слузі народу" та іншим. Замість того, щоб надалі не розширювати це коло, він продовжує створювати проблеми людям. Це непорядність і його сутність,
– наголосив журналіст.
Як заявив Лещенко, якщо є люди, які не хочуть асоціювати своє майбутнє зі "слугами народу" і вийдуть разом з Дубінським, то це буде краще, аніж вдавана підтримка. На його думку, ті, хто готові виходити з фракції, повинні це зробити.
Журналіст також пригадав ситуацію, коли Дубінський в ефірі одного з телеканалів заявляв про підтримку партії Анатолія Шарія.
"Якщо Дубінський хоче туди вступити, то нехай оголосить, що він там бачить своє майбутнє", – підсумував Лещенко.
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