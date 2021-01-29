Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повинен прийняти рішення та самостійно піти з фракції, щоб не ганьбити себе та колег. Чим швидше він це зробить, тим меншими для нього будуть репутаційні втрати.

Джерело: 24 канал

Журналіст Сергій Лещенко заявив, що Дубінський своїми діями "тягне на дно" усіх людей з його оточення. Зокрема, у ситуації, яка склалася довкола виходу депутата з фракції, Дубінського вже нічого не врятує.

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За словами Лещенка, кількість людей, які підтримують виключення Дубінського зі "Слуги народу", тільки зростатиме. Як зазначив журналіст, єдине, що він може зробити, це – по-товариськи не підставляти своїх колег.

Він створив проблеми Україні, собі, "Слузі народу" та іншим. Замість того, щоб надалі не розширювати це коло, він продовжує створювати проблеми людям. Це непорядність і його сутність,

– наголосив журналіст.

Що буде після виключення з фракції

Як заявив Лещенко, якщо є люди, які не хочуть асоціювати своє майбутнє зі "слугами народу" і вийдуть разом з Дубінським, то це буде краще, аніж вдавана підтримка. На його думку, ті, хто готові виходити з фракції, повинні це зробити.

Журналіст також пригадав ситуацію, коли Дубінський в ефірі одного з телеканалів заявляв про підтримку партії Анатолія Шарія.

"Якщо Дубінський хоче туди вступити, то нехай оголосить, що він там бачить своє майбутнє", – підсумував Лещенко.

До теми Дубінський пояснив, чому не послухав Зеленського і не вийшов з фракції

Вихід Дубінського з фракції: коротко

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України. Зокрема, це стосувалося нардепа Олександра Дубінського.

проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України. Зокрема, це стосувалося нардепа Олександра Дубінського. У "Слузі народу" запевнили, що для ретельного розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський на певний час вийшов з фракції.

За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно припинити членство у партії, однак той відмовився.

"Слуги народу" проводили опитування щодо виключення Олександра Дубінського з фракції.



США ввели санкції проти українців / Дані: Мінфін США / Інфографіка 24 каналу