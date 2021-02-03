Резніков пояснив, чому держполітика щодо окупованих Донбасу та Криму має бути спільною
Питання деокупації Донбасу та Криму обговорюють на окремих майданчиках. Однак законопроєкт про державну політику для окупованих територій має бути спільним.
Джерело: LB
Змішувати 2 різні переговорні процеси не варто. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Криму Олексій Резніков.
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Що сказав Резніков
За словами міністра, нормандський формат, який виник у 2014 році, має стосунок лише до тимчасово окупованого Донбасу. Він сфокувоний виключно на питанні війни, яка відбувається на сході.
Крим не входить у цей порядок денний. Саме тому і виникла ідея створення Кримської платформи.
Однак у законі про держполітику на окупованих територіями питання Криму, Севастополя, Донецька та Луганська стають єдиним цілим.
Це права людей, це студенти і школярі, це питання народження, смерті, розлучення і так далі. Ми говоримо про те, яким після деокупацію буде постконфліктний період, як на нині захоплені території зайде українська влада, як буде відновлюватися конституційне поле,
– пояснив Резніков.
Він додав, що з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою протиріч щодо цього питання немає.
"Ми однаково відзначаємо: до громадян нашої країни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, держава ставиться так само, як і до тих, хто живе на підконтрольних українському уряду землях", – наголосив Резніков.
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